El Colegio de Enfermería de Huesca urge refuerzos, sobre todo en Pediatría, ante el repunte de contagios

"Desde el inicio de la pandemia hemos dado todo. Íbamos cómo decían y dónde decían, todos unidos para sacar adelante ‘aquello’ que se nos venía encima. En la primera ola, en la segunda… y así hasta en siete ocasiones, pero nos vuelven a dejar tirados sin pensar en los pacientes. Los profesionales no pueden más". Este es el SOS que han lanzado este viernes desde el Colegio de Enfermería de Huesca por el déficit de personal que arrastran tanto los centros de Atención Primaria como el Hospital Universitario San Jorge. Y ante esta situación, urgen al departamento de Sanidad a "reaccionar ya" con refuerzos.

La presidenta del Colegio, Carmen Tosat, asegura que la situación en los servicios sanitarios de Huesca es "cada vez más insostenible". La sobrecarga de trabajo derivada del repunte de casos por covid-19 ha vuelto a poner encima de la mesa los problemas de la Sanidad. “Las enfermeras y los enfermeros están al límite, no pueden más. La Atención Primaria está desbordada, y sus profesionales ingeniándoselas para sacar adelante lo que en estos momentos urge, que es el diagnóstico de los nuevos y numerosos casos de esta séptima ola en Aragón, sin abandonar del todo el resto del trabajo de estos profesionales. Todo esto unido a las necesarias vacunaciones, tanto de gripe como de covid a la población adulta, como a los niños”, resalta. Asimismo, advierte de que en las plantas de hospitalización aumenta la presión "y se está trabajando a destajo".

Tosat asegura que está resultado muy difícil la sustitución de estas bajas de personal tanto por covid como por sobrecarga física y psíquica al no encontrar profesionales y denuncia al respecto las rescisiones de todos los contratos covid en octubre. "No permitieron que se llevase a cabo las renovaciones porque parecía que volvíamos a la normalidad y ahora estamos desbordados de nuevo. No es justo", dice.

Desde el Colegio recuerdan que el déficit de enfermeras por población en España es algo que venían denunciando desde hace muchos años, y que la pandemia lo ha hecho más patente aún. El ratio es de 5,9 enfermeras por 1.000 habitantes, estando a la cola de los países de la UE donde la media se sitúa en 8,6. Y en Atención Primaria es aún más grave con una ratio de 1 enfermera por cada 2.000-2.500 ciudadanos (la media de la UE es de 1.000).

“Con estos datos encima de la mesa es evidente que no se debería haber obligado a dar de baja a los contratos covid. A pesar de que los casos habían disminuido en octubre, las enfermeras no hubieran estado paradas, puesto que no sobraban. Ahora, volvemos a estar ante una situación preocupante. Las enfermeras han empezado ya a doblar turnos, incluso en algunas comunidades les están cancelando las vacaciones de Navidad. Hay que aumentar el número de enfermeras e igualarlo al cupo de los médicos; especialmente son necesarias más enfermeras pediátricas y desdoblar cupos”, reclama Tosat, quien hace hincapié en que "no queremos premios, ni homenajes ni reconocimientos. Hay que actuar y solucionar los problemas que arrastra la profesión porque el desgaste es preocupante".