Plan Corresponsables, un proyecto pionero para facilitar la conciliación en el medio rural 

La conciliación de la vida familiar con la laboral y la laboral, no siempre es fácil, y menos aún en el mundo rural. Por ello, el Instituto Aragonés de la Mujer pone en marcha el Plan Corresponsables, que supondrá la creación de un sistema público de cuidados a menores de 0 a 14 años para mejorar dicha conciliación. La Comarca de la Jacetania ya ha puesto en marcha este plan pionero, al igual que la del Alto Gállego, con la apertura de las inscripciones para formar parte de la bolsa de trabajo de este proyecto, que llegará a todas las comarcas aragonesas.

El objetivo principal del plan es que el mayor número de localidades en las que haya menores de 0 a 14 años tengan un servicio de cuidado de los mismos en la propia localidad, bien a domicilio o en espacios públicos habilitados al efecto. Además de facilitar la conciliación, también se va a crear empleo “de calidad” para jóvenes que viven en el medio rural. En la Jacetania, se ha comenzado a realizar un estudio de las necesidades, y está previsto que el plan se ponga en marcha sobre marzo de 2022. Por el momento, esta iniciativa “está teniendo muy buena acogida” y ya se han inscrito cuatro familias, tal y como explica la trabajadora social de la Comarca de la Jacetania que coordina el plan, Alba Santos.

Todas las familias con hijos entre 0 y 14 años puedan ser usuarias de este servicio de cuidados, cuyo coste se estimará en función de los ingresos de la unidad familiar. Pero se priorizarán familias monoparentales, víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra las mujeres, mujeres en situación de desempleo de larga duración, mujeres mayores de 45 años y unidades familiares en las que existan otras responsabilidades relacionadas con los cuidados, según señala la responsable del Área de Acción Social de la Comarca de la Jacetania, Victoria Mora.

Igualmente, se ha creado una bolsa de empleo de profesionales de los cuidados. De esta manera se contratará personal especializado con la titulación requerida y se facilitará la habilitación de aquellas personas que han dedicado buena parte de su vida a las tareas de los cuidados, aunque no tengan una titulación que lo avale, la mayoría mujeres. Pueden inscribirse en la bolsa de cuidadores las personas que tengan los siguientes perfiles profesionales: Técnico/a superior en educación infantil, técnico/a superior en animación sociocultural y turística, técnico/a superior en enseñanza y animación socio deportiva, técnico/a superior en integración social, monitores/as de ocio y tiempo libre y auxiliar de educación infantil o de jardín de infancia. También se pueden inscribir mujeres mayores de 45 años, que no posean estas titulaciones, a las que se les dará una formación destinada a la acreditación y/u homologación de su experiencia de cuidados no profesional.

Las inscripciones se harán a través del Instituto Aragonés de la Mujer y posteriormente serán las comarcas quienes gestionen los servicios, además de contratar también a los cuidadores.

A partir de enero del 2022, siempre una vez hecha la inscripción, desde el Área de Acción Social de la Comarca de la Jacetania se pondrán en contacto con las familias para solicitar documentación y valorar cada caso concreto.

La presidenta de la Comarca de la Jacetania, Montse Castán explicaba que se trata de un servicio “necesario” que espera que se consolide y que además viene a complementar el proyecto de madrugadores de los centros escolares. Es la primera vez que se pone en marcha un proyecto de este tipo mediante una subvención, que en este caso es de 78.259 euros transferida por el Instituto Aragonés de la Mujer, aunque en la Jacetania ya tenía previstas las cargas familiares y se están atendiendo las necesidades de dos familias en estos momentos.