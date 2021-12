El juzgado avala la oferta de empleo del Ayuntamiento de Huesca y los interinos irán al TSJA

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 de Huesca ha desestimado la demanda de la Asociación de Trabajadores del Ayuntamiento de la capital oscense Aytosca, que reclamaba la anulación de la ampliación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la administración municipal correspondiente al año 2020 por entender que "con la ley en la mano, con la sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) es ilegal directamente", han señalado desde este colectivo, constituido por los más de 100 empleados interinos, que va a recurrir este fallo ante el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón).

En marzo de 2020, el TJUE emitió un fallo criticando el abuso del empleo temporal que hace la Administración española. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que los jueces españoles determinaran cómo se pueden sancionar estos abusos laborales: mediante indemnizaciones "disuasorias", procesos selectivos o la conversión en "indefinidos no fijos". Desde Aytosca consideran que "las ofertas de empleo público no son sanción, que se sancione a la administración, no al trabajador o trabajadora".

Esta OPE contiene 16 plazas destinadas a la estabilización del empleo temporal y se convocó mediante turno libre. Dentro de la convocatoria hay plazas de técnico de Administración General, ingeniero técnico, delineante, agente de Desarrollo Local, psicólogo, técnico de Servicios Sociales, técnico de Igualdad y profesor, han precisado desde el Ayuntamiento. Según las mismas fuentes, la sentencia señala que la Oferta "se ajusta a derecho y, por lo tanto, a la Ley de Procedimiento Administrativo, a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y a la Constitución Española".

Los trabajadores interinos no están de acuerdo. "A quien hay que sancionar es la administración, que durante 10, 15 o 28 años, incluso hasta la prejubilación, han tenido a trabajadores con un contrato de obra o servicio", han explicado desde Aytosca. "El 80% de los más de 100 trabajadores del Ayuntamiento que estamos en esta situación somos personal laboral, con contratos temporales de obra o servicio que se han encadenado durante más de 20 años en muchos casos, cuando esa plaza tenía que haber salido a posición a los tres años", han apostillado.