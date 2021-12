El sindicato CESM denuncia que la falta de enfermeras en la uci del San Jorge de Huesca obliga a llevar pacientes a Zaragoza

La falta de enfermeras en la UCI del Hospital Universitario San Jorge de Huesca ha obligado esta semana a trasladar enfermos a centros de Zaragoza. Así lo denuncia el sindicato médico CESM, que reclama al departamento de Sanidad que reincorpore de nuevo al personal de refuerzo cuyos contratos se rescindieron en octubre al mejorar la situación epidemiológica. Y es que la presión del centro se ha agravado en el último mes pasando de los dos pacientes que había el pasado 2 de noviembre a los 60 actuales, seis de ellos en cuidados intensivos. Una cifra que ya supera el pico de la anterior ola de verano, cuando se llegó a 55.

Manuel Muñoz, médico de Urgencias y delegado del CESM, explica que esta semana dos pacientes graves no covid procedentes de los hospitales de Jaca y de Barbastro han tenido que ser derivados a Zaragoza pese a que en el San Jorge había camas libres "pero no había personal suficiente de Enfermería para atenderlos", afirma. "No se puede gestionar la salud con recortes en Sanidad", subraya. Además, se teme que si no llegan refuerzos, el personal actual tendrá que doblar turnos o renunciar a sus permisos "sufriendo una sobrecarga añadida a toda la que llevan ya después de tantos meses de pandemia".

Las propias plazas de la UCI del San Jorge para covid (seis de las once camas) estaban también completas este viernes por lo que en caso de en este fin de semana algún paciente de planta empeora, tendría que ser trasladado también a Zaragoza. Manuel Muñoz recuerda las consecuencias añadidas de estas derivaciones ya que "tiene que haber personal médico y de enfermería pendiente de la estabilización del paciente y los familiares se tienen que trasladar a otra localidad".

Además, advierte de que el repunte de ingresos de estas últimas semanas por la séptima ola ha provocado que la 5ª planta, reservada únicamente para enfermos covid, está a punto de llegar al límite (este viernes solo quedaban dos camas libres), por lo que teme que si la curva no desciende, se tengan que habilitar nuevos espacios en la 4ª, como se hizo en anteriores olas, lo que requeriría también más personal.

Muñoz hace hincapié en que esta falta de recursos humanos también afecta al Hospital Provincial de Huesca después del reciente brote que afectó a 19 trabajadores, que siguen de baja, y 11 pacientes geriátricos; y a todos los centros de Atención Primaria por el aluvión de trabajo derivado del aumento de las PCR, de la dispensación de las terceras dosis y la vacuna de la gripe, y el pasaporte covid "que debería llevarse a otro lugar para descongestionar", reclama.