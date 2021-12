Desconvocada in extremis la huelga de transporte de viajeros de Huesca

El sector del transporte de viajeros por carretera de la provincia de Huesca ha desconvocado in extremis la huelga prevista para los días 3, 4, 6 y 8 de diciembre, puente de la Constitución. Y es que este viernes han alcanzado un acuerdo que "satisface" las demandas de los trabajadores, según ha informado UGT en un comunicado.

La comisión negociadora del convenio colectivo (cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2019) y la Federación de Empresas de Transporte de Huesca se han vuelto a reunir este jueves en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) después de que el preacuerdo alcanzado el pasado 15 de diciembre fuera rechazado por la asamblea de trabajadores.

Según UGT, esta vez las partes han conseguido una propuesta que cumple las demandas de los trabajadores, en la que se contempla un solo corte en la jornada para aquellas contrataciones a tiempo parcial y se regula más claramente la jornada. "Sin ser un excelente acuerdo es el mejor que se podía conseguir dadas las circunstancias, para salvaguardar el preacuerdo alcanzado y añadiendo lo que la asamblea solicitaba", han destacado desde el sindicato.

Los integrantes de la comisión negociadora, FeSMC UGT y CSIF, habían valorado positivamente el preacuerdo del 15 de diciembre, que incluía buena parte de las reivindicaciones de la plataforma, pero no todas. No obstante, el 60 por ciento de los votos de las plantillas en la asamblea rechazaron las condiciones planteadas. Consideraron que no se había logrado "afinar" la regulación de los trabajadores a tiempo parcial, que en muchas empresas son la mayoría. Asimismo, los empleados entendieron que el ajuste de la jornada "quedaba un tanto ambiguo" en dicho preacuerdo.

El sector del transporte de viajeros por carretera de Huesca por concentra en la provincia a cerca de 600 trabajadores, pertenecientes a una docena de empresas.