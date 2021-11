La AEGC denuncia recortes de guardias civiles que investigan ciberdelitos en la provincia de Huesca

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha calificado de "farsa" el anuncio realizado la semana pasada por la Comandancia de Huesca sobre la creación de un equipo para luchar contra la ciberdelincuencia en la provincia asegurando que en lugar de aumentar los efectivos que se dedican a la investigación de los delitos informáticos, han disminuido a la mitad pese a que estos hechos suponen ya el 20% de las denuncias.

Desde la AEGC explican que desde hace tres años, existía en cada Compañía Territorial (Huesca, Fraga, Barbastro, Graus y Jaca) un grupo de agentes, concretamente diez (dos por compañía), denominados 'Edicia', que con apoyo y formación continua desde la Unidad de Policía Judicial de Huesca, se encargaban de la investigación de los delitos tecnológicos de su área de influencia.

Pero aseguran que de esos diez agentes, se ha pasado ahora a solo cinco al centralizar la investigación de estos delitos en la capital y desmantelar los cinco equipos que había en las Compañías Territoriales. El resultado, según la AEGC, es que "se ha conseguido que el ciudadano que va a poner una denuncia sobre delitos tecnológicos no encuentre esa proximidad y cercanía que caracterizaba a estos equipos por lo que la mayoría van a quedar archivadas ya que muchos de los agentes de los puestos no están formados para ello", advierten. Por ello, califican la estrategia de "incomprensible".

La asociación valora la manera de trabajar que tenían los equipo Edicia de Huesca, con amplia formación en delitos TIC´s, y de hecho, asegura que "eran con diferencia de los que mejor funcionaba a nivel nacional". Con esa merma de efectivos en las compañías, "estamos dando dando mayor libertad al ciberdelincuente para que quede impune de los delitos tecnológicos que comete al no poder ser investigados en su totalidad por la falta de guardias civiles que se dediquen exclusivamente a ello", subrayan.

Según la AEGC, esta denuncia no se puede hacer extensa a otras Comandancias como Zaragoza y Teruel, que han pasado de no tener estos Edicia a la creación de los equipos de ciberdelincuencia. "Aun siendo insuficiente el personal que se va a dedicar a estos cometidos, ya que en Zaragoza están cuatro o cinco guardias civiles y en Teruel ocho o nueve, el aumento es sustancial, al pasar de no tener a nadie a disponer de tales efectivos. Todo lo contrario que ha pasado en Huesca, donde los guardias civiles encargados de dar respuesta a la ciberdelincuencia han pasado a ser la mitad siendo una de las provincias con más delincuencia de este tipo", denuncian.

Afirman que cuando en agosto tuvieron conocimiento de la creación de estos nuevos equipos especiales, la delegación de AEGC Huesca se dirigió al jefe de la Comandancia solicitando información sobre el futuro de los Edicia y cómo iba a funcionar el nuevo sistema ya que, señalan, el Ministerio del Interior dio libertad para configurarlos. Tanto en Huesca como en Zaragoza se ha optado por centralizar todo en las capitales de provincia, mientras que en Teruel se ha combinado con personal en cabecera de la Comandancia y en la compañía de Alcañiz. Y por ello, reclaman mantener los equipos que ya existían, así como ampliar la plantilla y descentralizarlos "para no perder esos valores y pilares fundamentales de la Guardia Civil".