La nevada corta la circulación por tren de Jaca a Canfranc y cierra el puerto del Portalet

Las intensas nevadas caídas a lo largo de la noche en el Pirineo mantienen interrumpido el tráfico ferroviario. No ha circulado ningún tren debido a la nieve acumulada en la vía entre Jaca y Canfranc, y no está previsto que lo hagan a lo largo de este domingo, ya que las máquinas quitanieves no empezarán a trabajar hasta el lunes, en previsión de que continúe el temporal.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha confirmado que el servicio estará interrumpido todo el domingo. Según fuentes del mismo, hay más de 30 centímetros de nieve sobre las vías entre las estaciones de Jaca y Canfranc. "El tráfico permanecerá suspendido todo el día y mañana empezarán a pasar las máquinas para quitar la nieve a primera hora a ver si pueden despejar las vías", han indicado, añadiendo que la previsión meteorológica habla de que seguirá el mal tiempo, por lo que si la vía se limpia volverá a producirse el mismo problema a lo largo de la tarde o de la noche. La Aemet ha prolongado la alerta naranja por nevadas para el Pirineo hasta el mediodía de este lunes.

Más información La primera gran nevada invernal cubre todas las comarcas pirenaicas y baja a 500 metros

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha establecido un servicio alternativo por carretera para desplazar a los viajeros desde Sabiñánigo a Canfranc.

También la red de carreteras se está viendo muy afectada por el temporal. Numerosos tramos del norte de la provincia requieren el uso de cadenas y la Dirección General de Tráfico ha informado a las dos de la tarde del cierre del puerto de Portalet, en la frontera con Francia, debido a que está intransitable. El corte afecta a los 6 kilómetros entre la estación de Formigal y la frontera.

⚠️🚉 SUSPENDIDA la circulación ferroviaria entre #Jaca y #Canfranc debido a las #nevadas. El trayecto entre Sabiñánigo y Canfranc se realiza por carretera. — 112 Aragón (@112Aragon) November 28, 2021

La interrupción de la circulación en temporales como este es habitual. En enero de 2019, la línea sufrió cancelaciones tres días consecutivos por falta de limpieza de la nieve. Entonces, la Coordinadora para la reapertura de la línea Canfranc-Oloron criticó la nula previsión de Renfe y el ADIF ante la grave incidencia, "porque se sabía que iba a nevar en el Pirineo y la locomotora provista de cuña aparta-nieves estuvo todo el día parada en la estación de Jaca", teniendo en cuenta además que se trata de un ferrocarril de montaña.

En enero de 2021 también se produjo otro incidente al quedar atrapado un convoy en un ventisquero a 500 metros de la estación de Canfranc.