Tres barrios de Huesca salen a la calle para reclamar "hechos y no palabras" en la construcción del nuevo centro de salud

Después de cuatro concentraciones en los últimos meses y de 36 años de reivindicaciones, tres barrios de Huesca (Santo Domingo y San Martín, Perpetuo Socorro y Casco Viejo) se han manifestado este sábado por el paseo de Ramón y Cajal para exigir celeridad en la construcción del centro de salud del Perpetuo Socorro, con gritos de "Repollés, escucha, seguimos en la lucha" y "Lambán, más millones para sanidad". La protesta ha contado con la asistencia de representantes de plataformas de Sabiñánigo y Barbastro, donde también se reclama mejoras en sus equipamientos de atención primaria.

La marcha ha partido a las 11.30 de la plaza de Santo Domingo y ha recorrido el paseo de Ramón y Cajal hasta concluir en el solar de la antigua cárcel, ya urbanizado, que albergará el centro de salud y viviendas. "Nos sentimos maltratados y ninguneados", han afirmado en la lectura del manifiesto las asociaciones de vecinos de los tres barrios de Huesca a los que da servicio (con 16.000 cartillas).

Han criticado la consignación "insuficiente" de 110.000 euros en el borrador del presupuesto autonómico para el 2022. "Hechos y no palabras. Proyecto, comienzo y finalización de las obras ¡Ya!. Exigimos el nuevo centro de salud. Juntos lo conseguiremos" rezaba la pancarta que ha abierto la manifestación.

"Hace 36 años que estamos en precario. Nos prometieron un centro de salud y no lo han hecho. No hay sitio, queremos unas instalaciones decentes. Los trabajadores no caben, no tienen ni vestuario y la gente ahora mismo espera en la calle con este frío", se queja María Porta, vecina del Perpetuo Socorro, una de las aproximadamente 200 personas que han respaldado la convocatoria.

Otro vecino del barrio de Santo Domingo y San Martín, Carlos Escartín, también ha querido apoyar la reivindicación. "Los proyectos se relegan y se aplazan in eternum. Este centro de salud ya tendría que estar hecho, no solo presupuestado. Es una urgencia", manifestó, lamentando la falta de personal, "de la cual íbamos a salir mejor tras la pandemia y resulta que salimos peor".

Silvia Otal es matrona en el centro y sufre los problemas por la separación de la plantilla en tres espacios separados del barrio. "La comunicación es mucho más difícil, lo que puede interferir en la calidad de la atención a los usuarios, en mi caso las mujeres de estos barrios".

Carlos Montero es médico en el Perpetuo Socorro. "Llevan prometiendo uno nuevo desde que hicieron este en el paseo de Ramón y Cajal, diciendo que era algo provisional. Y 36 años después seguimos igual". En el día a día plantea problemas para trabajadores y pacientes, señala, porque el equipo de atención primaria está dividido en tres espacios. Pediatras y la matrona se ubican en el Hospital Provincial, donde también se hacen las extracciones de sangre. La mayor parte de los sanitarios siguen en la sede principal de Ramón y Cajal, donde no hay sitio para que todos los profesionales tengan una consulta y algunas son muy pequeñas y no tienen ventilación. El edificio ni siquiera es propiedad de la DGA. Y aunque durante la pandemia se habilitó la antigua guardería de la DGA para hacer PCR, se cerró al reducirse la incidencia de la covid. En la última zona añadida, una antigua tienda cercana, se juntan quienes se van a hacer PCR y a vacunar. "Ahora que están volviendo a subir los casos, otra vez estamos colapsados, entre PCR, vacunas y gente que viene a pedir el pasaporte covid", explica Montero.

Este médico recuerda que el primer proyecto data de 2009, "pero luego marearon la perdiz", ya que incluso se planteó ubicarlo en el Hospital Provicnial y se redactó uno nuevo, también descartado. Entretanto, ha recordado, se ha hecho un centro de salud en el barrio de los Olivos, "donde empezaron a construir nuevas viviendas en el último boom inmobiliario". Lamenta que la zona que atienden ellos es "la más desfavorecida de la ciudad y nunca ha sido prioritaria".

La manifestación ha concluido con la lectura del manifiesto para volver a reclamar que los presupuestos de 2022 destinen una partida que contemple "la redacción del proyecto, licitación e inicio de las obras". "Llevamos soportando una larga espera", han lamentado las asociaciones de vecinos, que consideran "injusto que no tengamos en esta parte oriental de la ciudad de Huesca un centro de salud en condiciones", pese a ser "una zona con alta demanda y con muchas necesidades y baja renta per cápita".

Antonio Tuda, presidente de la asociación del barrio de Santo Domingo y San Martín, ha agradecido la presencia de representantes de otras ciudades, como Sabiñánigo y Barbastro, con los mismos problemas. También la del resto de asistentes, "porque nos hemos sentido muy respaldados". "Es una reivindicación no solo de tres barrios sino de una ciudad entera", ha comentado, y también en otras localidades de la provincia se sufre la falta de inversiones en equipamientos sanitarios.