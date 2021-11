Los casos activos de mujeres maltratadas en Huesca crecen un 15% en el último año

La ciudad de Huesca ha conmemorado este 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un minuto de silencio a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en memoria de las 1.118 mujeres asesinadas en España por sus parejas y exparejas desde que se creó un registro en 2003 y como muestra de apoyo a todas las víctimas que siguen sufriendo esta lacra. Al acto han asistido numerosos representantes institucionales, con la subdelegada, Silvia Salazar, y el alcalde, Luis Felipe, a la cabeza, además de representantes de diferentes ámbitos sociales y ciudadanos a título particular.

Salazar ha expresado su "rechazo contundente y firme" contra la violencia machista y ha apelado a la unión de las instituciones con la sociedad para poner fin "juntos" a esta lacra. Ha lamentado la muerte este año de 37 mujeres en todo España. Aragón ha sumado dos fallecidas, una de ellas en Barbastro, Hassna A, de 35 años, que fue asesinada por su expareja "y que dejó tres niños huérfanos", ha recordado.

También Luis Felipe ha mostrado su "rechazo absoluto" a la violencia contra las mujeres y los niños y ha recordado que el Ayuntamiento de Huesca, antes de cada pleno, guardar siempre un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. "Toda la sociedad y todas las administraciones tenemos que trabajar para erradicar esta lacra y que actos como el de hoy dejen de celebrarse porque se haya superado una situación tan trágica de esta esta sociedad", ha manifestado.

La subdelegada ha reconocido que los datos de este último año "no son nada halagüeños". Y es que los casos activos en el sistema Viogén de víctimas de violencia machista en la provincia han aumentado un 15%, pasando de 282 a 322 (+40). Entre ellas no hay ninguna mujer en riesgo extremo, pero sí 39 en nivel de riesgo medio. La mayoría de los casos están calificados como riesgo bajo o no apreciado.

Los datos de denuncias tampoco son positivos, ni mucho menos, ya que en el primer semestre se registraron en el Alto Aragón un total de 219, según el portal estadístico de la Delegación para la Violencia de Género. Son 29 más que en el mismo período de 2020, es decir, un aumento del 15%.

Para Silvia Salazar, estas cifras demuestran que "tenemos que seguir trabajando y hacer un esfuerzo para la concienciación y la detección precoz de violencia contra la mujer, además de reforzar los protocolos de actuación porque en una sociedad igualitaria y democrática no tiene cabida esta violencia que incluye desde las actitudes machistas más graves hasta esos micromachismos que socavan la dignidad día a día, y eso no podemos consentirlo". Y en este sentido, ha asegurado que para el Gobierno de España es "una política de Estado prioritaria y así lo demostró con el catálogo de medidas urgentes que se aprobó a raíz del repunte de asesinatos tras el fin del confinamiento, además de promulgar leyes importantes para luchar contra esta violencia".

Además, ha destacado que la Subdelegación está promoviendo la colaboración institucional poniendo como ejemplo la exposición de carteles publicitarios inaugurada esta semana en el IES Sierra de Guara de Huesca; la conferencia que se ofrecerá el día 17 de diciembre en el Palacio de Congresos, con la colaboración del Ayuntamiento, en la que Marina Marroquí, una trabajadora social víctima de violencia machista, enseñará a los jóvenes a detectar las actitudes machistas cuanto antes; la colaboración con la CEOS para poner en todos los establecimientos comerciales de la provincia un punto violeta para que sepan dónde pueden acudir las víctimas.

Asimismo, ha agradecido la predisposición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "no solo por el trabajo diario que hacen, y que es su obligación, de detectar estas violencias y proteger a las víctimas, sino también por el éxito de las jornadas de formación para sensibilizar sobre cómo pueden atender mejor a estas mujeres".

Charla de la Policía en el CPIFP Pirámide de Huesca

También con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la delegada de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, Marisol Almirón, ha sido invitada por el CPIFP Pirámide de Huesca para impartir dos charlas dirigidas a 96 jóvenes de entre 16 y 18 años sobre igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género. Esta actividad está enmarcada dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y ha llegado ya este año a 380 alumnos de la capital oscense.

Charla de la Policía Nacional sobre violencia de género en el CPIFP Pirámide de Huesca. Policía Nacional

El CPIFP Pirámide solicitó la participación de esta unidad de la Policía Nacional dentro de una jornada de actividades con motivo del 25-N. La ponente comienza su intervención explicando conceptos como la igualdad de género y la equidad de género, animando a identificar y superar prejuicios sexistas que se establecen desde edades tempranas y alentando a no ponerse límites en el ámbito laboral por una estereotipación de profesiones masculinizadas o feminizadas.

También se ofrece información para poder detectar mediante indicadores sanitarios, escolares, laborales, físicos, afectivos y psicólogicos situaciones de violencia de género y doméstica, se explican las nuevas modalidades delictivas cometidas a través de las redes sociales (como podría ser el stalking, sexting y sextorsion), se dan consejos sobre cómo actuar en caso de ser testigo o víctima, y se explica el protocolo policial en estos casos.