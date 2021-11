Los trabajadores municipales protestarán otra vez ante el salón de plenos de Huesca

Los representantes sindicales de la plantilla del Ayuntamiento de Huesca ha convocado a los trabajadores de todos los servicios municipales a una concentración que tendrá lugar el 30 de noviembre a las puertas del salón de plenos antes de que empiece la sesión que se celebrará ese día. Desde el comité de empresa y la junta de personal indican que este llamamiento se produce tras "las objeciones que el equipo de gobierno (PSOE) ha puesto para la realización de una asamblea informativa (al contrario que en las convocadas en 2019 y 2020, y en las reuniones que mantuvo el alcalde, Luis Felipe, en febrero de 2020 con el personal).

Los sindicatos señalan que con esta convocatoria se inicia una campaña de movilizaciones "como único recurso ante la falta de voluntad negociadora de este equipo de gobierno". Denuncian la "pérdida de derechos laborales, las reducciones y discriminaciones salariales, la falta del desarrollo de la carrera profesional, la no aplicación de la legislación para la carrera administrativa, la provisión de puestos de trabajo sin respetar la normativa, la negativa a la valoración de puestos de trabajo, la falta de sistemática de EPIs, las limitaciones organizativas y las importantes deficiencias en las instalaciones". Esta situaciones "continúan siendo problemas muy graves para los y las empleadas municipales, así como el origen de la conflictividad laboral y la causa de las dificultades para la prestación de los mejores servicios públicos", añaden en un comunicado.

"Sin servicios mínimos"

Fuentes municipales han explicado que el comité y la junta de personal solicitaron inicialmente que la asamblea se celebrase de 12.00 a 14.00 cuando el pacto-convenio establece que debe celebrarse fuera de la jornada laboral. No obstante, manifiestan que se les ofreció la posibilidad de realizarla a las 13.00 siempre que se garantizaran los servicios mínimos, dado que en ese horario debe haber atención al público.

Por ese motivo, el equipo de gobierno "solicitó una propuesta de celebración que garantizara los servicios mínimos, pero no se obtuvo respuesta", han indicado las mismas fuentes. "Dado que no se aportó dicha propuesta y que sin ella no había garantía de mantener la atención al público en las condiciones necesarias, no se celebró la asamblea", apostillan los responsables municipales.

Los sindicatos denuncian también que todos los compromisos adquiridos por el alcalde, tras las protestas y en todas y cada una de las reuniones mantenidas con el personal municipal en 2020 así como en la firma de un manifiesto de trabajadores en 2018 " siguen sin materializarse".