El TSJA dice al Gobierno de Aragón que puede implantar medidas contra la covid sin su autorización

El Gobierno de Aragón dispone de herramientas jurídicas para frenar la expansión de la covid en esta séptima ola de la pandemia sin tener que pedir autorización a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior del Justicia de Aragón, según ha afirmado el presidente del TSJA, Manuel Bellido, tras la providencia dictada este lunes ante una posible cuestión de inconstitucionalidad en el proceso legal por el cual el ejecutivo autonómico ha tramitado la consulta para implantar el pasaporte covid.

Bellido ha mostrado su confianza en que "a lo mejor, el Gobierno de Aragón encuentra la manera de tomar estas medidas". "No voy a decir cuáles pueden ser, pero tiene otras", añadió. "Dentro de las comunidades autónomas, de los diferentes países europeos, no todos toman las mismas medidas o las toman acudiendo a diferentes posibilidades normativas", ha destacado.

Bellido ha explicado este martes en Huesca que la sala de lo Contencioso del TSJA ha dictado una resolución en los mismos términos de otros supuestos similares planteados por el Gobierno de Aragón (el confinamiento perimetral en La Almunia en octubre de 2020 o el toque de queda en Jaca, Huesca, Monzón y Barbastro en julio de 2021). "Entendemos que hay un precepto de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) que es inconstitucional, que es aquel que se establece que se debe pronunciar la sala de lo Contencioso ratificando la medida que le propone el Gobierno de Aragón y lo que se ha hecho ha sido plantear la cuestión de constitucionalidad como en otras ocasiones similares", ha precisado.

El presidente del Tribunal ha apuntado que el TSJA "no entra en el fondo del asunto, en el hecho de si el pasaporte covid es beneficioso o no lo es, simplemente considera que no le corresponde a él tomar esa decisión". En relación a las alegaciones solicitadas al Gobierno de Aragón y a la Fiscalía ha manifestado que "para plantear una cuestión de constitucionalidad hay que escuchar a las partes por escrito". Asimismo, ha señalado que el tribunal autonómico "no tardará mucho en pronunciarse porque son simplemente las alegaciones y luego plantear la cuestión". "El problema es cuánto tardará en hacerlo el Tribunal Constitucional", ha apostillado.