La Guardia Civil de Huesca crea un equipo contra ciberdelitos, que ya suponen el 20%

La Guardia Civil de Huesca ha puesto en marcha un equipo para el asesoramiento, la prevención y la respuesta en materia de ciberdelincuencia, que ya suponen el 20% de las denuncias que se investigan en la demarcación (en el conjunto de España son el 12,5%).

Según explican desde la Benemérita, este tipo de equipos, desplegados en todo el territorio nacional, están encargados de reforzar la respuesta en materia de ciberdelincuencia, en particular ante estafas en la red. Constituyen el primer nivel de respuesta específica, apoyando a las unidades territoriales que se encuentran orientadas a la ciudadanía y colaborando con la Policía Judicial en el análisis de los ciberdelitos, potenciando la interlocución de calidad con las víctimas.

El equipo lleva en funcionamiento desde el 1 de octubre y depende de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca. Hasta la fecha ha detectado en la provincia estafas de pago por anticipado, timos de compra 'online', fraudes de tarjeta de crédito y 'phishing' (mensajes con enlaces para poder extraer datos bancarios y claves de acceso).

Destacan que en España, la cibercriminalidad ha ido incrementándose de manera significativa en los últimos 5 años y más desde el inicio de la crisis sanitaria por la Covid-19. Esto se explica ya que el uso de Internet ha experimentado un auge por las medidas de confinamiento y se ha utilizado más la red para gestiones administrativas, transacciones comerciales, así como para las relaciones sociales y personales. Según datos del Ministerio del Interior, en 2020 este tipo de delitos crecieron un 32% respecto al año anterior.

La Guardia Civil resalta que la delincuencia a través de la red es heterogénea: con delitos contra el honor, contra la propiedad intelectual e industrial, amenazas y coacciones, contra la libertad sexual, siendo el más común el fraude informático que acapara casi el 80 % del total de los hechos presuntamente delictivos.

El perfil del ciberdelincuente proporcionado por la Dirección General de la Guardia Civil, sería de un hombre de entre 26 y 40 años de nacionalidad española y, presuntamente implicado en la comisión de fraudes informáticos, amenazas, coacciones y delitos sexuales.

Desde este equipo lanzan una serie de recomendaciones: prevención ante fechas de compras señaladas como el próximo 'Black Friday', Navidades...; antes de realizar compras que consideramos 'chollos', mirar en diversos sitios el precio real, sospechar de los descuentos muy elevado, cerciorase de que la empresa existe, etc.; no aportar datos personales, ni fotografías, en conversaciones con desconocidos o personas que no son de nuestro entorno mediante redes sociales, porque podrían valerse de esos datos para abrir cuentas bancarias, comprar productos, etc.; y no hacer caso de mensajes o correos electrónicos con enlaces de entidades bancarias informando que supuestos problemas que necesitan el aporte de datos y claves de acceso.

También aconsejan que cuando se vaya a formular denuncia, se aporte el mayor número de datos posible relativos a correos electrónicos y enlaces; no borrar nunca conversaciones desde ninguna aplicación; aportar extractos bancarios, teléfono de contacto; y la posibilidad de presentar a los agentes encargados de recoger la denuncia el dispositivo utilizado durante la estafa (tablet, ordenador portátil, teléfono móvil) y así los agentes podrían mirar datos de interés para la investigación.

Asimismo, piden fijarse en las suscripciones a sorteos de diferentes productos, ya que aportando datos bancarios podrían ocasionar cargos por no haberse leído la llamada “letra pequeña” en donde queda reflejado las condiciones de las cuotas por no cancelar a los días las suscripciones.