"Muchos chicos piensan que lo importante de la mujer es el cuerpo y la desean como una posesión"

Sofía Capablo es alumna de 4º curso de la ESO en el IES Sierra Guara de Huesca. Es autora de un cartel contra la violencia machista al que ella ha prestado su rostro ensangrentado y magullado. "Sé que muchos anuncios representan la violencia machista de otra forma, con dibujos, muñecos...pero yo quería hacer algo realista, para que se vea que es lo que pasa cuando te maltratan físicamente". En su opinión, a mucha gente piensa que es algo que no importa hasta que no le pasa a alguien cercano. "A día de hoy, hay quien sigue pensando que las mujeres somos un objeto y que, desgraciadamente, lo verá así siempre", afirma.

El suyo es uno de los carteles elaborados por estudiantes del centro para acompañar la exposición ‘Publicidad contra la Violencia de Género’, que ha iniciado este lunes su andadura por distintos institutos de la provincia. La muestra reúne una selección de carteles de las distintas campañas realizadas desde el año 2006 hasta la fecha por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

La joven señala que, a pesar de todas las campañas contra la violencia machista, socialmente impera lun canon de belleza y "la mayoría de chicos se centran en que lo más importante de la mujer es el cuerpo, y necesitan que sea suya, como una posesión y al final, incluso en las parejas puede haber maltrato porque el hombre siente que ella es su posesión, que no tiene que hablar con otros hombres y, a veces, ni salir de casa".

La exposición está organizada por la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Huesca, en colaboración con la Dirección Provincial de Educación. La subdelegada, Silvia Salazar, ha explicado que este recurso educativo "busca sensibilizar y concienciar a toda la población, pero en especial a los jóvenes, para que sepan identificar y rechazar las actitudes machistas, para que reconozcan las primeras señales de alarma en cuestiones como el control a través de mensajes, el aislamiento social… y sepan cómo responder y qué recursos tienen a su disposición".

"Hay que trabajar en los micromachismos para visibilizar los inicios de lo que puede ser un iceberg porque hay muchos pasos hasta que una mujer es asesinada"

Según ha dicho, en el Observatorio de del Ministerio de Igualdad se ha constatado que en el último año se ha producido un repunte de comportamientos y actitudes machistas entre los jóvenes, incluso desde los 13 años. "En este foro se habla mucho de los micromachismos, que es algo en lo que hay que trabajar mucho desde el terreno educativo para visibilizar estos inicios de lo que puede llegar a ser un iceberg porque hay muchos pasos hasta que una mujer es asesinada", ha señalado la subdelegada.

Colaboración entre instituciones

La directora provincial de Educación, Amparo Roig, ha destacado "la colaboración que mantenemos entre las instituciones en esta línea de trabajo contra la violencia de género, que va a llegar al alumnado, pero también al profesorado y a las familias”. A este respecto, María Albino, también alumna de 4ª de a ESO y autora de otro de los carteles expuestos, ha comentado que "las campañas institucionales están bien, pero hace falta más concienciación, y en casa porque lo que yo te diga no te va a influir, te influye más lo que te dice la gente que te importa".

La estudiante ha manifestado que "es bueno que la gente se dé cuenta de que hay violencia machista". "A simple vista lo puedes ver cuando hay golpes, pero hay otros casos que no son tan visibles", ha añadido. "Pero parece que nunca es suficiente porque hay gente que no esta del todo concienciada, incluso de mi edad", ha afirmado. Como ejemplo ha indicado que "cuando hicimos estos carteles muchos chicos dijeron 'qué pesadez tengo que hacer esto..., tengo que buscar una frase...' y si de verdad no lo tienes asumido no saldrá de ti'".

"Las campañas ayudan pero parece que nunca es suficiente porque hay gente que no esta del todo concienciada, incluso de mi edad"

Carlos Martín, que igualmente cursa 4º de ESO en el IES Sierra de Guara, ha hecho un cartel en el que ha dibujado una mujer con alas y un caza mariposas intentando atraparla. "Quiero transmitir que las mujeres tienen que ser libres de la violencia de género y que nadie las tiene que cazar ni atar por su género. Tienen que volar libres y hacer lo que quieran con su vida", ha dicho convencido. Para él, la exposición "está bastante bien para concienciar a las nuevas generaciones".

Tobías Ortega, director del IES Sierra de Guara, ha agradecido "el apoyo institucional a la labor que venimos desarrollando en el centro desde hace ya 15 años, sobre todo en la detección de situaciones de relaciones tóxicas tanto propias como en el entorno".

Esta muestra es la primera de una serie de actividades en las que la Subdelegación en Huesca y la Dirección Provincial de Educación van a colaborar en los próximos meses. El 17 de diciembre, en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca, se ha organizado para los institutos un taller-monólogo con la educadora especializada en Violencia de Género Marina Marroquí, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de la capital oscense. En el marco del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en centros educativos de la provincia también están previstas charlas de concienciación destinadas a padres y alumnos.