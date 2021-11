El alcalde de Huesca defiende la partida de 110.000 € de la DGA para el nuevo centro de salud en vísperas de la protesta vecinal

Las tres asociaciones vecinales de los barrios de Santo Domingo y San Martín, Perpetuo Socorro y Casco Viejo de Huesca han convocado para este próximo sábado, 27 de noviembre, una manifestación para exigir la inmediata construcción de un nuevo centro de salud en el solar de la cárcel tras 36 años de reivindicaciones. La marcha partirá a las 11.30 de la plaza de Santo Domingo para continuar por la avenida Ramón y Cajal hasta el citado solar donde se levantaba la antigua prisión y que ya está urbanizado.

Y en vísperas de esa protesta, el alcalde de Huesca ha salido en defensa de la consejería de Sanidad, que ha reservado una cantidad de 110.000 euros en los próximos Presupuestos de 2022 para redactar el proyecto, una partida que los vecinos consideran "totalmente insuficiente" y siguen reclamando dotación económica para iniciar la obra ya el año que viene, así como los plazos de comienzo y fin de la misma.

Luis Felipe ha admitido que "las reivindicaciones son legítimas siempre", pero también ha recalcado que está "satisfecho" con el Gobierno de Aragón por haber atendido la reclamación de ubicar el centro de salud en el solar que cedió el Ayuntamiento en los antiguos terrenos de la cárcel, y mostrar el compromiso de dotar un presupuesto para la licitación del proyecto de construcción "y así lo ha manifestado la consejera", ha dicho.

El alcalde ha contestado a la reivindicación de los vecinos afirmando que los plazos que plantean son "imposibles de cumplir en una administración" asegurando que en un mismo año no se puede licitar y ejecutar la redacción del proyecto e iniciar las obras de construcción. "Administrativamente es inasumible", ha insistido". Luis Felipe ha manifestado que lo que hay que conseguir es que en 2022 esté listo el proyecto "y que el Gobierno de Aragón se comprometa a licitar las obras cuanto antes".

Las asociaciones vecinales denuncian que el personal del centro de Salud está prestando sus servicios en tres espacios distintos (el Hospital Provincial, la antigua guardería y en la sede del Paseo Ramón y Cajal) lo que conlleva "falta de coordinación y distanciamiento interno" del Equipo de Atención Primaria. Además, pese a que se han repartido actividades y consultas, no hay suficientes para todo el personal.

Cartel de la manifestación convocada para exigir el nuevo centro de salud del Perpetuo Socorro de Huesca. Heraldo

"Llevamos soportando una larga espera para que en esta zona de Huesca se disponga de un centro sanitario que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía. No es justo que no tengamos en esta parte oriental de la ciudad un centro de salud en condiciones", se quejan, recordado que atiende a más de 16.000 habitantes de tres barrios.

La apertura de la piscina Almériz en verano costaría 70.000 euros

Por otra parte, Luis Felipe se ha referido a otra reivindicación vecinal, la apertura de la piscina climatizada Almériz que reclaman algunos usuarios durante la época de verano con fines terapéuticos, de rehabilitación y de salud física y mental. El alcalde ha replicado que el coste sería "alto" para las arcas municipales, alrededor de 70.000 euros. "Entiendo una parte de la reivindicación que se plantea y vamos a estudiar si puede atenderse este año o no. Ya me gustaría no tener limitaciones en los servicios municipales, pero es una cuestión de difícil solución porque al fin y al cabo hay que destinar los recursos humanos y económicos y priorizar actividades", ha manifestado.