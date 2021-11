Más de 70 domingos al pie de la estación del tren de Monzón

Ni el frío ni los reveses gubernamentales pueden con el desánimo de un grupo de montisonenses, a los que también se les unen, en ocasiones, vecinos de Barbastro y Binéfar, que cada domingo -y con el de este domingo son 73- se concentran en la estación Monzón Río Cinca para defender la pervivencia del ferrocarril como medio social, sostenible, ecológico y vertebrador de territorio.

Las movilizaciones comenzaron a principios de 2020 tras el sorpresivo anuncio de ADIF y Renfe en vísperas de Nochevieja del cierre de la taquilla de atención al público y venta y su sustitución por una máquina expendedora de billetes. El servicio se recuperó meses después. Con el estallido de la pandemia, en marzo se eliminaron frecuencias de la línea Zaragoza-Lérida, muy utilizada por los montisonenses universitarios y los trabajadores de la administración, entre otros.

El movimiento de protesta lo impulsó el grupo municipal Cambiar Monzón y se han sumado otras formaciones y vecinos anónimos para convertirlo en una respuesta social que aglutina a muchos usuarios en torno a la máxima ‘Monzón no pierdas tu tren’, que forma parte del movimiento surgido el pasado año en todas las localidades del medio rural con estación ferroviaria.

Entre sus acciones, además de concentrarse en Monzón, han realizado viajes por toda la línea de tren aragonesa para dar a conocer su lucha, concentraciones en Zaragoza y manifestaciones en Madrid. Llegaron a recoger 4.000 firmas en defensa de los servicios ferroviarios de la zona oriental de Huesca, que entregaron al Justicia y a las Cortes de Aragón.

Después de conseguir reabrir la taquilla de Monzón, también reivindicaban recuperar el servicio público de la vecina estación de Binéfar y el tren eliminado durante la pandemia. Esto último se ha conseguido, tras el reciente anuncio del consejero José Luis Soro de financiar el tren de la tarde entre Zaragoza y Binéfar. Ahora, reclaman que el Estado o el Gobierno de Aragón contemplen la parte restante de financiación para que llegue a Lérida. Solicitan también lanzaderas con la estación leridana y conectar con la alta velocidad hasta Barcelona.

Su clamor ha conseguido el refrendo de todos los grupos del Ayuntamiento de Monzón, que ha aprobado mociones institucionales para restablecer los servicios (también del entorno). Asimismo, los empresarios del Somontano, Cinca Medio y La Litera han conseguido arrancar el compromiso político de alcaldes y presidentes de comarca para defender estos servicios y han solicitado al presidente de Aragón una entrevista para aclarar cuál es el futuro para el tren regional.

Mientras estas gestiones se realizan en los despachos, ellos continúan las concentraciones en la Estación Río Cinca, con la camiseta verde de ‘Monzón no pierdas tu tren’. Hay quienes están ahí desde que empezaron las convocatorias. "No sé porque nos tienen que quitar el tren. Ya nos están quitando muchas cosas. A la gente de los pueblos nos viene bien para ir a comprar, yo suelo ir a Zaragoza", afirma Paquita González, de 79 años. José Casasnovas, de 81 años, es otro de los veteranos de esta concentración: "Yo voy a Zaragoza a ver a mi hija y mis nietos y hay muy malas combinaciones. Es una pena que muchos estudiantes y trabajadores tengan que hacer combinaciones raras y Monzón se merece que no nos quiten estos trenes y unas lanzaderas para el AVE".

"Ecológico y cómodo"

Isabel Bermúdez, de 57 años, tiene que desplazarse a Zaragoza por motivos laborales y "cada vez que lo hago tengo un problema". "Voy por la mañana y al mediodía no tengo tren para volver: o me quedo todo el día o tengo que utilizar mi coche con el riesgo y el gasto que supone. Además, no es ecológico como el tren, que es el medio más cómodo para circular", añade. Al igual que con sus compañeros, participa de estos encuentros "desde el primer día" y también ha ido a Canfranc, Zaragoza y Madrid. "Y no he protestado más por la covid porque esto es verdaderamente un problema", apostilla.

Uno de los promotores de este movimiento ciudadano, el concejal de Cambiar Vicente Guerrero, considera que "los ánimos están altos" tras las últimas concentraciones, a la que están acudiendo decenas de personas.

"Se van consiguiendo cosas como la reapertura del servicio de taquilla o el tren que suprimieron. Se han unido muchos pueblos de la línea Zaragoza-Lérida y de otras de Aragón, incluso se está uniendo a la provincia de Soria, porque, a pesar de lo que piensa nuestro consejero Soro, los trenes unen territorios, y la línea Arcos de Jalón llega a Soria y a Madrid", explica Guerrero.