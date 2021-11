Huesca profundiza en la relación de Beulas con la arquitectura al abrigo del CDAN

Rafael Moneo, José María García de Paredes y Vitorián Benosa son arquitectos que han quedado unidos a la vida y la historia de José Beulas, pintor de Gerona afincado en Huesca de quien este año se conmemora el centenario de su nacimiento. El acto central de esta efeméride ha girado sobre esta particular vinculación, que ha dejado para la posteridad tres edificios singulares en la ciudad, sobre todo el CDAN (Centro de Arte y Naturaleza) que se inauguró hace 15 años. La decisión del artista de elegir a especialistas de esta talla no es casual sino que refleja su atracción por las formas, los volúmenes y la composición más allá de la pintura.

El interés de José Beulas por la arquitectura se remonta a su juventud y a su época en la Academia Española en Roma, que en los años setenta le llevó a encargar a García de Paredes la construcción de varias casas, como el estudio en Huesca. Posteriormente encargó su vivienda en la misma finca a García Benosa y siguió de cerca la construcción del CDAN, diseñado por Rafael Moneo.

Este miércoles, el CDAN ha reunido a dos arquitectos conocedores de esta especial conexión, Marc Cuixart y Sixto Marín, para abordar la relación del pintor con la arquitectura. Este último, oscense, ha indicado que colaboró con Moneo en la recta final de las obras de este espacio museístico, que Beulas siguió muy de cerca, entre otras circunstancias porque solo tenía que pasar al otro lado del jardín para contemplar como el edificio iba creciendo para ser uno más de los mallos que lo rodean.

"Después, trabajé de nuevo con Moneo en la que iba a ser la ampliación del CDAN, y junto con Beulas, ya de manera aislada y específica, en el estudio para un artista que él mismo iba a pagar y que, finalmente, no pudo llegar a buen puerto", explica Marín. También el segundo edificio del museo tendrá que esperar tiempos mejores.

Sixto Marín ha afirmado que cuando se miran las construcciones del jardín de Beulas, el propio CDAN o el estudio que se quedó en el papel, "siempre se encuentra alguna referencia al mundo artístico del pintor, a su mirada al paisaje según lo entendía, a su obra, que rayaba siempre en la abstracción". En opinión del joven arquitecto, era fácil trabajar con su pintura como referencia porque "no era figurada sino de trazos, equilibrada y en ella pesaban las masas de color".

Marc Cuixart coincidió con Beulas alguna vez porque su padre era pintor pero no descubrió la fascinación de este por la arquitectura hasta que en Santa Coloma de Farners (Gerona), donde el artista nació en 1921 y él pasaba los veranos, se percató de que en la localidad había un chalé distinto a todos. "Era, de largo, el más moderno del pueblo y era la casa de un pintor, de José Beulas", ha precisado. Después, investigó y se enteró de que la casa estaba hecha por José María García Paredes. "Cuando supe que Rafael Moneo, que fue profesor mío, le hacía el CDAN ya constaté que Beulas y la arquitectura tenían un hilo conductor que hay que investigar", ha apostillado.

"El CDAN es como el colofón a una larga vida de una pintura que creo que tiene mucho de arquitectura"

Cuixart reconoce que existe cierta asociación entre la pintura y la arquitectura, sobre todo a partir del nacimiento de las vanguardias, en el inicio del siglo XX. "Pero la relación de Beulas y García de Paredes desde que se conocieron en Roma en 1955 hasta que le hizo su última obra, al lado de donde él vivía, es llamativa", explica. "Es raro encontrar un pintor y un arquitecto que tengan relación en cinco edificios distintos en 25 años", ha apostillado. "Cuando García de Paredes murió, Beulas creó otro vínculo con Rafael Moneo y con ellos nació este proyecto (CDAN), que es como el colofón a una larga vida de una pintura que creo que tiene mucho de arquitectura", ha añadido.

Sixto Marín también ha apuntado que no hay muchos sitios en España donde coincidan tres edificios como la casa de Beulas, su estudio y el CDAN. "Tal vez, un referente sea Joan Miró y el arquitecto Josep Lluis Sert, pero no creo que haya muchos más ejemplos", ha apuntado. En su opinión, "con el cariño que José (Beulas) se involucró en todas las obras y con la respuesta que los arquitectos dieron a esos encargos, igual no hay nada.

Exposiciones

El CDAN acoge hasta el 21 de diciembre una amplia exposición retrospectiva sobre José Beulas, en la que se ponen de manifiesto las diversas facetas de un artista, que hizo del paisaje el protagonista absoluto de su obra. La muestra está formada fundamentalmente por obras de la colección del CDAN, que incluye óleos, acuarelas y obra gráfica, además de cuadros procedentes de colecciones privadas y públicas aragonesas como, por ejemplo, del Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Huesca, Diputación de Huesca, Cortes de Aragón o el IAACC Pablo Serrano del Gobierno de Aragón.

Asimismo, con motivo del 15º aniversario del CDAN, la Sala 2 del Museo se remonta al origen de la Fundación Beulas, pasando por el diseño y construcción del edificio de Rafael Moneo, el nacimiento y desarrollo de las dos colecciones del CDAN, legado Beulas y programa Arte y Naturaleza y las posteriores adquisiciones realizadas durante las diversas etapas del centro de arte.