Pactan 3 años de cárcel por un atraco a mano armada en un banco de Almudévar

La Audiencia Provincial de Huesca ha condenado a Francisco Javier P. B. y Gonzalo B. R. a tres años de cárcel cada uno por perpetrar una atraco a mano armada en una sucursal bancaria de Almudévar en el que lograron un botín de 92.000 euros tras maniatar y encerrar a los dos empleados dentro de la caja fuerte.

La Fiscalía había pedido inicialmente 11 años de prisión para cada uno de ellos por los delitos de robo con violencia e intimidación en concurso ideal con otro de detención ilegal con los agravantes de uso de disfraz y abuso de superioridad.

Sin embargo, los abogados defensores de los dos atracadores, Laura Vela Sevilla y Alejandro Giménez Planas, lograron este viernes un acuerdo para rebajar las penas a 3 años de cárcel cada uno admitiendo el primero de los delitos y quedando exonerados del segundo. También tendrán prohibido acercarse a menos de 500 metros de los dos empleados del banco durante cinco años.

Además, les aplicaron la atenuante de reparación del daño después de haber consignado 22.000 euros para indemnizar a una empleada con 6.000 euros por los daños morales y a un trabajador en prácticas con otros 1.300 por daños físicos y morales. El importe sobrante será para la compañía aseguradora RGA, que ya había indemnizado previamente a la entidad bancaria.

Así, ha quedado probado que el 14 de julio de 2020 los acusados se dirigieron en coche a la oficina de Bantierra de Almudévar. Una vez dentro, preguntaron por una transferencia pero acto seguido Gonzalo B. R. sacó una pistola y dijo: “Esto es un atraco". Se dirigió a un empleado en prácticas, quien se hallaba en el almacén, al que tras maniatarle con unas bridas, le obligó a tirarse al suelo. Entonces, Francisco Javier P. B. sacó otra pistola y ordenó a la empleada que se tirara al suelo junto al anterior, mientras le decía ‘’no te muevas, no te muevas, que si no tocas nada, tranquila, que no te va a pasar nada, pero si te mueves te pegaré un tiro en el cuello y en la cabeza’’.

Tras maniatarla, le exigieron que les dijera dónde estaba la caja fuerte y les diera las llaves de los billetes. La empleada la abrió y se llevaron su DNI amenazándole con que si llamaba a la Guardia Civil la irían a buscar a su casa. Además, le quitaron 50 euros que llevaba en la cartera.

A continuación, los acusados cogieron todo el dinero de la caja, 92.000 euros en billetes precintados, y obligaron a los empleados a meterse en el cuarto de la caja fuerte y a entregarles los móviles. Para asegurarse su huida, los encerraron dentro. Una vez que se marcharon, los trabajadores avisaron a la Guardia Civil pulsando el botón del pánico que se hallaba en el cuarto de la caja fuerte y salieron 20 minutos después al comprobar la empleada la existencia de un juego de llaves dentro de la caja de seguridad.

El 21 de julio de 2020, los acusados quedaron para realizar el reparto del dinero, primero en las proximidades del Alcampo de Huesca y posteriormente en la gasolinera de la A-23. Francisco Javier P. B. le entregó a Gonzalo B. R. 41.200 euros en billetes dentro de una bolsa de paquetería de Correos Express al nombre del primero que fueron intervenidos al ser detenido su compañero en Casetas. El 24 de julio ingresaron en prisión provisional.

Como consecuencia de los hechos, la empleada de la sucursal sufrió daños psicológicos debidos a agresiones o amenazas que requirieron tratamiento con psicoterapia y de los que tardó en obtener el alta 90 días. Mientras, el empleado en prácticas también sufrió crisis de ansiedad que requirieron tratamiento farmacológico y de las que tardó en obtener el alta 15 días.