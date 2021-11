Las estaciones de esquí aceleran los contratos a pocas semanas del ansiado inicio de temporada

La nieve ha asomado varios días seguidos en las estaciones del Pirineo oscense dejando una primera capa que aunque fina, ha disparado ya las ganas de los aficionados tras una última temporada casi en blanco. En refugios como Respomuso (Sallent de Gállego), se han acumulado 15 cm en solo tres días. Y para este fin de semana, la Aemet no descarta que siga nevando débilmente en cotas en torno a los 1.800 o 2.000 m, lo que contribuirá a enfriar el suelo preparando el terreno para esa primera gran nevada que permita poner fecha definitiva a la apertura de la campaña.

No obstante, las estaciones del grupo Aramón (Formigal-Panticosa y Cerler) tienen la vista puesta en finales de noviembre, fechas habituales de apertura en una campaña normal, para poner a punto las instalaciones antes del primer aluvión de esquiadores previsto para el macropuente de la Constitución y la Inmaculada.

Quieren estar listos para entonces y para ello ya están trabajando en los preparativos 250 personas, según explican desde Aramón. Conforme llegue la nieve y se acerque la apertura, se irán incorporando el resto del personal. Actualmente están realizando el proceso de selección de las 200 ofertas de empleo que se lanzaron para cubrir 54 puestos de trabajo diferentes y para las que se presentaron 1.600 candidaturas. Y es que en fechas clave de la temporada, alcanzan los 1.000 trabajadores en todo el grupo.

Las obras de los dos nuevos telesillas de Cerler (Castanesa) y Formigal (pico Royo) han finalizado y ahora están con las últimas pruebas. También llevan a cabo labores de mantenimiento, instalación de sistemas de seguridad en las pistas, puesta a punto de máquinas... Y el sistema de producción de nieve también está listo para cuando llegue el frío.

25% de descuento en el bono Candanchú-Astún hasta el día 8

Candanchú y Astún han prorrogado hasta el 8 de noviembre el descuento del 25% en la venta anticipada de su bono conjunto, que ofrece 100 kilómetros esquiables con 101 pistas, 40 remontes y 14 itinerarios. De momento, las perspectivas son muy optimistas ya que la demanda está siendo similar a la temporada 2019/2020 "que fue muy buena", recuerdan.

"Nuestra intención es abrir el 4 de diciembre para aprovechar el puente", afirma Álvaro Luna, director de Candanchú. No obstante, reconoce que todo dependerá de que llegue la nieve. En su caso, comenzaron los preparativos más tarde de lo normal y por eso ahora están trabajando "a marchas forzadas" para tenerlo todo a listo para esa fecha si se cumplen los pronósticos. De hecho, han activado ya la búsqueda de perfiles de trabajadores más especialistas que tienen vacantes "y estamos abiertos a que cualquier persona interesada nos envíe su currículum", subraya.

Mientras, Astún también está pendiente de las condiciones meteorológicas para fijar una fecha de apertura y aunque su objetivo principal es hacerlo el primer fin de semana de diciembre, "abriremos en cuanto podamos, aunque a estas alturas nadie puede saber exactamente cuándo porque ha nevado muy poco aún", recalca su director comercial, Andrés Pita. De hecho, no se plantean activar los cañones hasta no tener la certeza de que llegan varios días seguidos con buenas condiciones "porque no tendría sentido trabajar para nada". Su plantilla alcanza los 250 trabajadores y un 90% son fijos discontinuos. Cuando se acerque el estreno, comenzarán los llamamientos aunque un 95% suelen repetir por lo que no ofertan muchas vacantes.