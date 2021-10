Buscan a una montañera francesa de 50 años desaparecida en el Balaitús

La Guardia Civil está colaborando en la búsqueda de una montañera francesa desaparecida desde el domingo en la cara norte del Balaitus, en el macizo del mismo nombre y ubicado entre el valle de Ossau y España (Sallent de Gállego). Anne-Cécile Hondeville, 50 años originaria de Borderes (Pirineos Atlánticos), es, según sus familiares, una "experimentada montañera que había planeado una caminata de tres o cuatro días en solitario con el objetivo de ascender a este pico (3.144 m)".

El miércoles, su madre dio aviso a los grupos de rescate de la Policía Nacional de Gavarnie. La mujer estaba muy preocupada porque su hija, cuando lleva a cabo estas salidas la llama regularmente por teléfono. Ahora, al llamarla ella, solo salta del buzón de voz. De momento, la única pista que tienen los especialistas franceses es que su coche sigue aparcado en Arrens-Marsous y que objetivo era llegar a la cima de Balaitus.

Según explica su hermano, la Gendarmería y CRS de Alta Montaña comenzaron la búsqueda con helicóptero y varios equipos en tierra el miércoles por la noche. Este viernes, se unieron a la investigación grupos de rescate de la Guardia Civil de Huesca, que han buscado por el lado español del macizo, aunque todo apunta a que Anne-Cécile Hondeville permanece en la parte francesa por lo que no se ha establecido un dispositivo de auxilio.

Debido a las condiciones meteorológicas el rastreo mediante los medios aéreos se ha tenido que suspender en varias ocasiones. Al mediodía de este sábado, la Policía a de Gavarnie ha informado que todavía no tienen resultados porque hay mucha nieve en la montaña, donde este domingo se espera otra nevada intensa. Debido a estas inclemencias y a que en esta zona no hay red telefónica la compañía Garmin no puede explorar el rastro de su GPS.

La familia ha hecho un llamamiento a los senderistas y alpinistas que han surcado el macizo en los últimos días para aportar cualquier información y testimonio que pueda hacer avanzar la búsqueda.