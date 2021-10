Protestas en el Hospital de Barbastro por la reducción de la sala de espera y despidos en enfermería en Urgencias

Profesionales de enfermería del sector de Urgencias del Hospital de Barbastro han denunciado este mediodía con una concentración, secundada por varios pacientes y personal sanitario, la eliminación de una segunda sala de espera y el despido de seis enfermeras y otros seis auxiliares tras el levantamiento de las medidas covid-19 desde el pasado 18 de octubre en todo Aragón.

La sala de esperas del Hospital puede acoger a una media de 30–40 pacientes al mismo tiempo. Si bien en las situaciones actuales muchos pacientes optan por esperar fuera o dentro de su vehículo como medidas preventivas. Las esperas pueden llegar a las siete horas siempre (una torcedura de tobillo por ejemplo) y cuando no se trate de casos graves, como explican los enfermeros. Además, temen que esta situación se agrave con la llegada de la gripe.

La situación cambió con la pandemia y se habilitó una segunda sala dentro del circuito limpio establecido por los protocolos covid-19. Pero la llegada de la “normalidad” ha conllevado el levantamiento progresivo de todas estas medidas, pese a las críticas suscitadas por los profesionales sanitarios.

Coincidiendo con la jornada de huelga convocada por las organizaciones sindicales para exigir estabilidad laboral en el empleo público, Enfermería del área de Urgencias decidía convocar hoy al mediodía un paro de cinco minutos para protestar ante los recortes de personal, “que nos obligan a volver a la precariedad de recursos y espacio que ya sufríamos antes de la pandemia”. Con esta acción de protesta, los enfermeros se sumaban a esta jornada reivindicativa por una sanidad digna ya que como explican “ni siquiera podemos hacer huelga debido a que trabajamos servicios mínimos durante todo el año”.

“Con el covid-19 nos habilitaron otra sala de espera y más camas y se contrató más personal. Las esperas en Urgencias que no eran casos graves se bajaron a 2 horas o 1,5 o menos. Ahora han vuelto a subir a 5 o 6 horas y la sala está colapsada de pacientes. Queremos tener otra sala para que los pacientes no esperen en la calle. Además, hay otra sala con doce camas cerrada y que no se está usando. A lo que hay que añadir los despidos”, explican los profesionales de enfermería de Urgencias, quienes lamentan “que volvamos a la situación pre covid-19 cuando sigue habiendo coronavirus. Nos duele como enfermeras, pero también como usuarios que somos”.