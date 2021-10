Estudian depurar responsabilidades por la protesta de bomberos que interrumpió el pleno de Huesca

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Huesca están estudiando lo ocurrido este miércoles en el pleno municipal, cuando los bomberos accedieron a la sala y arrojaron al suelo prendas de su uniforme y, ya en la calle, realizaron una pitada y lanzaron material pirotécnico. Las condiciones en las cuales se desarrolló la protesta obligaron a interrumpir el pleno, que se reanudó tras una junta de portavoces urgente. Ahora, se analizan las posibles responsabilidades en las que hayan podido incurrir los autores de estos hechos.

El alcalde, el socialista Luis Felipe, ha manifestado este jueves que las reivindicaciones son legítimas y deben entenderse siempre como tales, pero lo que no puede pasar es que se conviertan en otra cosa distinta". "Interrumpir un pleno de una corporación, de las maneras en las que se hizo es algo que no debe pasarse por alto en el Ayuntamiento de Huesca", ha añadido. Todavía no se puede saber si dicha acción quedará en una reprobación o derivará en una falta grave.

Los bomberos, que denuncian las condiciones del servicio y el incumplimiento de los compromisos de mejora adquiridos por los responsables municipales, se colocaron delante de la puerta de entrada al salón de plenos del Ayuntamiento, como ya habían hecho en otras protestas. Ataviados con cascos y uniformes, portaban carteles con sus reivindicaciones que aludían directamente al alcalde y a la concejala de Seguridad Ciudadana Ana Loriente. Abuchearon a los ediles de los diferentes grupos políticos según accedían a la sala. El ambiente se enconó al ver que Luis Felipe no llegaba y que la sesión plenaria empezaba sin él.

Tras el anuncio de 'sesión pública' que permite el acceso de los ciudadanos a la sala para presenciar el pleno, los bomberos entraron y lanzaron al suelo las camisetas, los cascos y los carteles reivindicativos ante el asombro de los concejales. Incluso se dirigieron a los ediles con la voz alzada para reprocharles su situación. Después salieron del edificio.

Ya en la calle, el ruido provocado por los utensilios y materiales que portaban impidió que se escuchara la intervención del concejal de Vox, Antonio Laborda, que en ese momento tenía la palabra en el debate sobre las ordenanzas fiscales que acaba de iniciarse. En esas circunstancias, se decidió interrumpir la sesión y comunicar lo que pasaba al alcalde, que todavía permanecía en su despacho atendiendo una visita institucional.

Se celebró una Junta de Portavoces de forma urgente, en la que se decidió estudiar la situación y actuar en consecuencia. El pleno se reanudó, ya con la presencia del alcalde y los bomberos llevaron su protesta por el centro de Huesca.