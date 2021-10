Tonucci pone a Huesca como ejemplo de la participación infantil en la vida ciudadana

El Consejo de la Ciudad de las Niñas y los Niños de Huesca ha recibido este lunes a Francesco Tonucci, fundador del proyecto mundial que ha dado voz y poder a los escolares para que contribuyan en las decisiones importantes de los gobiernos de sus ciudades. El afamado pedagogo está rodando un documental en la capital oscense porque, según ha dicho, la localidad "es un referente para el resto del mundo".

El Colegio de Santiago ha sido escenario del acto institucional para celebrar este décimo aniversario. Según Tonucci, el encuentro ha sido "una metáfora de nuestros proyectos porque aquí tenemos los protagonistas, que son los niños y las niñas; los destinatarios, que son las ciudades, aquí representada por su alcalde; y una entidad que supera su ámbito, el Gobierno de Aragón, que puede proponer el proyecto a otras ciudades del territorio", y la universidad, "que parece una presencia rara, pero que es muy importante porque nosotros tenemos que cambiar una ciudad y una cultura de la infancia".

"que los adultos pensemos que los niños y niñas no pueden salir de casa solos es fatal no solo para ellos, que lo necesitan, sino también para la misma ciudad, que será peor"

El fundador de 'La Ciudad de los niños y las niñas' ha señalado que la Universidad supone una garantía en su continuidad más allá de los cambios políticos, como ha ocurrido en Huesca, "donde hay profesoras de la Facultad de Ciencias humanas y de la Educación que defienden, proponen y quieren el proyecto. También es importante que la entidad académica asuma la filosofía de este "para empezar a construir una cultura de la infancia distinta". Tonucci ha apuntado que esto significa aceptar a los niños como ciudadanos y no como futuros ciudadanos, por lo que debemos escucharles. El pedagogo italiano ha insistido en que el hecho de que los adultos pensemos que los niños y niñas no pueden salir de casa solos "es fatal no solo para ellos, que lo necesitan, sino también para la misma ciudad, que será peor".

Durante los tres días que está en Huesca, Tonucci, junto a la cineasta Valérie Simonet, está rodando un documental centrado en las acciones del Consejo en la ciudad tras una década de funcionamiento. Este audiovisual servirá para explicar en qué consiste esta idea, que surgió en la ciudad de Fano (Italia) hace ya 20 años, del que ya forman parte más de 200 ciudades de todo el mundo y que ha recibido distintos reconocimientos por parte de la Unesco.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha valorado la visita de Tonucci porque “el Ayuntamiento apostó firmemente en 2011 por adherirse a su proyecto y los resultados han sido muy beneficiosos para toda la ciudadanía”. Asimismo, ha argumentado que poner al niño como parámetro fundamental en todas las actuaciones de mejora urbana ha permitido "renovar espacios, equipamientos o mobiliario y dotar de creatividad al diseño de parques, zonas verdes y avenidas", lo que ha convertido a Huesca en "una ciudad modélica desde el punto de vista de la integración social".

El Ayuntamiento ha entregado una placa conmemorativa a Tonucci en agradecimiento a su labor. El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, ha elogiado al Ayuntamiento de Huesca por "el magnífico trabajo que ha realizado durante los últimos diez años” para incluir al niño en las actuaciones de ciudad.

El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha destacado que este proyecto tiene "una vertiente investigadora, plasmada en proyectos de profesores y en trabajos de fin de grado y de máster por los estudiantes". Además, ha recordado la importancia de la transferencia del conocimiento social que genera la entidad académica porque "cuando hablamos de transferencia solemos pensar en el ámbito científico y tecnológico olvidando esta otra vertiente del compromiso de la Universidad con su entorno".

Miembros del Consejo de la Ciudad de las Niñas y los Niños de Huesca, pintando una calle peatonal. Ayuntamiento de Huesca

El Consejo de 'La Ciudad de las niñas y los niños' de Huesca del 2021/2022 se ha constituido recientemente, con la incorporación de nuevos consejeros. Una de sus primeras actuaciones ha sido pintar, junto con otros colectivos y entidades, la calzada de la calle Valentín Carderera que es un gran tablero de juego de mesa. Para este curso tiene la encomienda del alcalde de contribuir al proyecto de reforma integral de la avenida Martínez de Velasco.

Tonucci permanece en Huesca hasta este miércoles con diferentes actividades con los miembros del Consejo y visitas al parque del Encuentro, el Hospital Provincial; la calle Valentín Carderera; el centro urbano; el Parque de San Martín o la plaza de la Universidad, entre muchos otros puntos. Además, el 20 de octubre impartirá a técnicos del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Huesca una jornada de formación titulada 'La participación infantil: por qué y cómo tenemos que escuchar a las niñas y los niños’.