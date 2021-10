El centro de salud de Sabiñánigo reclama más personal para dar una atención de calidad: "Todo evoluciona menos esto"

Los profesionales del centro de Salud de Sabiñánigo han celebrado este viernes por la mañana un acto en la puerta del centro para reclamar más personal, concretamente una enfermera con la que se contaba antes para las guardias y que ahora ha sido eliminada de la plantilla. Como en la mayoría de los centros, han finalizado los contratos Covid, algo que ya sabían que iba a llegar, pero el problema es que ahora la atención “ha cambiado”, tal y como explican desde el propio centro.

Antes de la pandemia “solicitamos una enfermera para las guardias”, ya que entre semana había dos médicos y una enfermera hasta las 22.00 y a partir de la hora, un médico y una enfermera. Los fines de semana, de 9.00 a 22.00, también dos y dos. “Conseguimos que la contrataran, con motivo del covid, pero no fue un contrato como los demás y ahora la han quitado”, explica Pilar Cajaraville, coordinadora del centro de salud de Sabiñánigo. Por lo tanto, ahora se quedan como antes, una situación que consideran “insuficiente”, porque “todo evoluciona menos esto”. Esta situación no se puede considerar un recorte como tal, porque no han suprimido nada que tuvieran antes, pero es un profesional necesario. Insisten en que en las guardias debería haber dos médicos y dos enfermeras, porque si no, “no se da un buen servicio”.

Por otra parte, el verano también ha sido complicado, ya que no se han cubierto las vacaciones de los médicos por falta de profesionales. De esta manera, de los seis médicos con los que cuenta el centro de salud serrablés, este verano han estado tres. “Durante el verano se ha movido mucha gente y han tenido paciencia, pero también exigen una atención y es lo más razonable”, señala la coordinadora. Y es que “todo se resiente cuando hay carencia”.