Parón de los viajes escolares por "los recelos" del Gobierno de Aragón

Las dudas que están teniendo muchos centros educativos de Aragón para programar determinadas actividades extraescolares con y sin pernocta fuera de los colegios e institutos pone en peligro su realización, ya que se pueden quedar sin plaza para el esquí o los viajes de primavera en este curso. Es la advertencia que ha lanzado la asociación de las empresas de ocio educativo y animación sociocultural de Aragón (Aesersoc), a través de una carta dirigida al Gobierno de Aragón, al Consejo Escolar de Aragón, a las Federaciones de Asociaciones de Padres/Madres (Fapar y Fecapa) y a la Asociación de Directores de Centros Educativos (Aedipa).

El sector se ha puesto en contacto con más de 150 centros educativos y se muestra "sorprendido" por el temor a organizar actividades debido a "la inseguridad que tienen respecto a la responsabilidad del profesorado y/o equipo directivo que promueve viajes organizados, semanas blancas, aulas de naturaleza y viajes de fin de curso educativos".

"El Gobierno de Aragón, aunque no prohíbe, recela y no anima a promover dichas actividades", asegura la asociación, de forma que los centros "se reconocen huérfanos e inseguros para realizarlas". Asegura que numerosos inspectores incluso "recomiendan no realizarlas, generando aún mayor inseguridad" y que ni siquiera las campañas de esquí anunciadas por diputaciones como la de Huesca, se sabe cómo van a ejecutarse y con qué seguridad cuentan.

En estos momentos de generalizada vacunación y baja incidencia, las empresas de ocio educativo solicitan "encarecidamente" a la comunidad escolar, liderada por el Gobierno de Aragón, que sea "clara y contundente" respecto a estas cuestiones, oriente debidamente a los centros escolares y les anime a retomar estas actividades dentro de los planes educativos de centro.

Advierten de que centros educativos de otras Comunidades Autónomas están copando en estos momentos albergues, hoteles y alojamientos para la práctica del esquí y la naturaleza, "y nos tememos que cuando los centros aragoneses quieran reaccionar, puede ser que se encuentren sin posibilidad de hacerlo".

Según el presidente de Aesersoc, Víctor López, el parón afecta sobre todo a los colegios e institutos públicos, ya que los privados son los que más están reservando. "No hay una orientación clara por parte de la DGA. No prohíbe, pero no da facilidades y deja la responsabilidad en manos de los centros educativos", afirma.

Sí se están realizando actividades extraescolares, pero aquellas fuera de los recintos escolares, sobre todo con pernocta, no se han reactivado. Aquí entrarían las aulas de otoño, los viajes del esquí escolar o los de primavera. El problema, añade López, es que " otras Comunidades "están copando las plazas". Además, los lugares donde el propio Gobierno de Aragón tiene aulas de naturaleza, como Boltaña o Cantavieja, tampoco están activos.

El presidente de la patronal del sector cree que los buenos resultados de los campamentos de verano, en cuanto a los escasos brotes de covid, deberían animar a organizar estas actividades, teniendo en cuenta además los meses transcurridos, pues desde julio la vacunación todavía ha avanzado más.