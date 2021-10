Garamendi conoce en Jaca las inquietudes del sector empresarial, que pasan por el esquí y la candidatura olímpica de 2030

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha visitado este viernes San Juan de la Peña y Jaca, donde se ha reunido con empresarios del sector de Hostelería y Turismo de Aragón, afectado por la crisis económica del Covid-19. La visita se enmarca en la iniciativa El Camino de la Empresas 2021 en la que, coincidiendo con el Año Xacobeo, CEOE está desarrollando actos en puntos destacados del Camino en las comunidades autónomas de Navarra, La Rioja, País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Galicia y Aragón. Una visita en la que las asociaciones y colectivos empresariales del territorio le han trasladado diferentes cuestiones, que pasan fundamentalmente por poner en valor el sector de la nieve con inversiones estratégicas, también la Unión de Estaciones, las posibles olimpiadas de 2030 o la importancia del Camino de Santiago a su paso por Aragón, y en este caso, por la Comarca de la Jacetania.

Garamendi ha asegurado en Jaca en cuanto a la economía que todavía no va del todo bien, pero tampoco se puede decir que va “fatal”. En la actualidad hay “buenas noticias” gracias a la vacuna, porque considera que la clave de la economía “ha sido la vacunación”. Ha señalado que en estos momentos hay un crecimiento económico entre el 5,5 y 6%, lo que significa “que es una gran noticia pero no hay que pensar que no hay que seguir trabajando, porque posiblemente será en el 2023 cuando lleguemos a los niveles de 2019”. Por lo tanto, hay optimismo, pero ha insistido en la responsabilidad “de todos” de trabajar “con rigor” para superar definitivamente el efecto de la pandemia.

El presidente de CEOE se ha referido igualmente al proyecto de presupuestos del Estado, del que ha dicho que “hay que estudiar”, ya que es un planteamiento inicial, pero hay varios puntos que les preocupan. “El primero es que el gobierno sigue apostando por un crecimiento del 6,5% en España, que ojalá fuera así, pero pensamos que estará entre el 5,5 y el 6%”, ha subrayado. Esto significa “que estamos hablando de un déficit superior al 5 o 6% en un momento en el que también vamos a tener que consolidar cuentas, Europa esta con cierta flexibilidad, pero en 2023 nos tendremos que poner las pilas para hacer las cosas ordenadamente”, ha añadido.

Por otro lado, otras cuestiones incluidas en el borrador de presupuestos “van en dirección contraria a lo que nosotros como empresarios pensamos”. Se refiere a la tributación del 15% a las empresas. No obstante, ha sido cauto y ha asegurado que hay que ver qué significa, “y cómo lo plantean, porque se puede conseguir el efecto contrario al que se pretende, porque las empresas grandes pagan más del 15%”.

Fernando Luna, presidente de CEOS-Cepyme Huesca ha calificado la visita de Garamendi de “excepcional” para apoyar el trabajo que se hace desde las organizaciones empresariales. “Se va a llevar nuestras impresiones, y sobre todo de esa unión que tiene que haber para una promoción, como esas posibles olimpiadas en 2030. Lo consideramos el pistoletazo de salida, que traería una potencia importante en turismo, hostelería e infraestructuras pendientes en la provincia de Huesca en carreteras y ferrocarril”.

Marian Bandrés, presidenta de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania, Acomseja, ha asegurado que la visita supone, entre otras cosas, una promoción importante, tanto del Camino de Santiago como de la Comarca de la Jacetania “como destino turístico”. Y le ha trasladado al presidente de la CEOE “que nos tienen que ayudar a poner en valor el territorio, la Unión de Estaciones y la importancia de que los gobiernos consideren motor económico nuestras estaciones de esquí, el Camino de Santiago y la Jacetania para que hagan inversiones estratégicas aquí igual que las hacen en otros territorios”.

Juan Manuel Ramón, alcalde de Jaca, ha reivindicado en esta visita el tramo aragonés del Camino de Santiago. “Además la fecha esta bien elegida, fuera de las temporadas habituales que la mayoría de la gente piensa en este territorio, como verano e invierno, y que demuestra que el atractivo de Jaca no acaba en ningún momento”, ha asegurado. En el encuentro “vamos a tener la oportunidad de trasladarle la visión de un territorio de nieve, que en muchos ámbitos se sigue considerando algo secundario, y de un turismo cultural, de interior y de montaña”.