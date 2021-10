El PP defiende reducir impuestos en Huesca ante la falta de gestión del PSOE

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Huesca considera que es factible una reducción de las tasas municipales para el próximo año, teniendo en cuenta que el Consistorio cuenta con remanentes y que la situación económica de las familias "se ha resentido" por la pandemia. Los populares han presentado sus propuestas de ordenanzas y tasas municipales para el ejercicio de 2022, que están marcadas por una reducción o bonificación de las más importantes.

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Huesca Antonia Alcalá ha calificado de "muy grave" que, teniendo en cuenta la situación actual de los ciudadanos con motivo del coronavirus y las "constantes" subidas de servicios básicos como la luz, el alcalde de la ciudad, Luis Felipe, no haya planteado ninguna medida para contrarrestar estos efectos negativos.

En los últimos cinco años, ha dicho Alcalá, el Ayuntamiento de la capital altoaragonesa no ha ejecutado el total del presupuesto "porque el PSOE no ha hecho una gestión eficaz" y ha tenido remanentes de tesorería". El último ha sido de 4,5 millones de euros, "que no se han gastado ni han repercutido en mejores servicios".

Así, ha manifestado que se han aumentado los impuestos continuamente con "un afán recaudatorio". La edil ha criticado que "si se aumenta continuamente la recaudación, esto debería repercutir en una mejora de servicios".

Por eso, el grupo municipal del Partido Popular ha planteado la reducción o bonificación de impuestos como el IBI. En concreto, ha propuesto la reducción general del cinco por ciento en tipo impositivo y bonificaciones de entre el 30 y el 95 por ciento para empresas que se implanten en la ciudad. Alcalá ha insistido en que "es el más alto de las capitales aragonesas".

Por otro lado, ha recomendado una bajada del cinco por ciento en el impuesto de vehículos y una bonificación del 95 por ciento en las plusvalías cuando se herede una vivienda habitual. El PP propone, además, reducir un diez por ciento la cuota del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y un cinco por ciento las licencias de apertura de negocios. Como solicita desde que se inició la pandemia, plantea la eliminación de la tasa de terrazas y veladores para la hostelería.

Entre las medidas propuestas, los populares también han apuntado la supresión del techo establecido en la limitación de la tasa de agua y basuras para familias numerosas y que se incluya también a núcleos familiares de más de cinco personas que vivan en el mismo domicilio aunque no tengan este régimen especial.