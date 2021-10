Los vecinos de Seira protestan porque el cierre de la N-260 los obliga a "estar confinados"

Los habitantes de Seira (y sus convecinos de Abi y Barbaruens) han denunciado el confinamiento al que se verán sometidos obligados y que los dejará prácticamente aislados cuando empiecen las obras de la N-260.

Los trabajos en este tramo carretero de la zona de Ribagorza obligan a cortar la circulación durante la mayor parte del día y de la noche. Esta vía es la única salida hacia el sur pero también hacia el norte de quienes viven en estas tres poblaciones, que quedarán incomunicados salvo por tres ventanas de paso hacia El Run y Castejón de Sos (entre las 7.00 y las 9.00, de 14.00 a 16.00 y de 20.00 a 22.00) que consideran "totalmente insuficientes".

El cierre total de la circulación previsto en la N-260 entre el 18 de octubre y el 2 de diciembre supone que, como el resto de habitantes de la Alta Ribagorza, las gentes de Seira tendrán cortada la comunicación con la parte baja de la comarca durante estas seis semanas.

No obstante, lo que ha provocado la indignación de los vecinos es la incomunicación con la parte alta, ya que la empresa Dragados, encargada de las obras, va a aprovechar este corte para proseguir los trabajos en curso entre la propia Seira y la boca del túnel de acceso al congosto del Ventamillo. Y todo ello con la particularidad de que las gentes de Abi, Barbaruens y Seira no tienen ninguna otra vía alternativa de comunicación carretera con el resto del mundo como sí disponen de ella los habitantes de los municipios al norte.

La situación no es nueva para ellos. La sufrieron el pasado invierno, cuando un desprendimiento destrozó parte de la calzada en el congosto de Ventamillo y les cerró el paso hacia el norte mientras otro había dejado inviable el camino hacia Campo.

Cambiar de domicilio

La imposibilidad de salir del pueblo salvo en momentos muy puntuales obligó a varias de las personas que trabajan en localidades vecinas a dejar su residencia y determinó que otras decidieran cambiar su hogar habitual. Lo hicieron para no tener que mirar con angustia el reloj a la hora de ir al médico o al comercio.

"Varios maestros que trabajan en Castejón de Sos y vivían aquí, porque es el municipio con alquileres más ajustados del Valle, decidieron este curso no arriesgarse", comenta Valentino Fievet, un ganadero residente en Abi y concejal en el Ayuntamiento de Seira que se ha convertido en portavoz del malestar vecinal.

Fievet señala que la pasada primavera había una "relativa" razón para cortar los accesos al norte y sur de Seira al coincidir dos derrumbes sobre la vía. "Dijeron que era una emergencia y garantizaron que se solucionaría en mes y medio, y transigimos; pero fueron tres meses", dice.

Ahora, aseguran, no se da esa emergencia y por ello no entienden que se hagan a la vez unos trabajos que les cierran totalmente la salida del pueblo. Según Fievet, en el proyecto de la obra se especifica que "…los cortes de carretera se realizarán manteniendo el acceso a Seira. No se podrá trabajar con cortes simultáneos en el trabajo anterior y posterior a la travesía".

Dispuestos a ir a los tribunales

El concejal explica que es una razón "de convivencia, seguridad y libre movilidad" y que en una asamblea vecinal han decidido "exigir una vía de salida garantizada a todas horas". "Estamos dispuestos a ir a los tribunales ya que el propio proyecto refleja la necesidad de habilitarla de forma permanente", manifiesta.

En el recuerdo de quienes viven en Seira quedan casos como el de un vecino que en el anterior corte de la carretera sufrió una hipoglucemia sin que hubiera insulina en el pueblo: "No se pudo abrir la carretera en ningún sentido, y no por mala voluntad, sino porque había una maquinaria pesada imposible de mover". Tuvieron que sacar al paciente por una antigua pista casi intransitable para que recibiera la atención médica necesaria.