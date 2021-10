Jóvenes de ambos lados de los Pirineos debaten en Biescas sus inquietudes y proponen soluciones

La juventud de ambos lados de los Pirineos se reúne este fin de semana en la Comarca Alto Gállego para debatir sobre sus inquietudes, carencias y las necesidades que detectan, presentarlas ante los representantes institucionales y proponer soluciones. De este Foro Transpirenaico de la Juventud saldrán unas conclusiones que se transmitirán a las instituciones europeas y formarán parte de la conferencia sobre el futuro de Europa, que pone en marcha la Unión Europea.

Un total de 60 jóvenes de los siete territorios de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (Andorra, Nouvelle-Aquitaine, Aragón, Cataluña, País Vasco, Occitanie y Navarra) participan este primer foro que se celebra en el albergue Quinta Vista Alegre del Pueyo de Jaca y en Biescas.

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) organiza este foro, dirigido por primera vez a la ciudadanía, y en este caso a la juventud, porque este organismo se relaciona fundamentalmente con instituciones públicas. Pero la juventud "es el germen de lo que puede ser el futuro y nos interesa mucho que vean que pueden incidir en las políticas", explica Rafael Giménez Capdevila, representante de la presidencia de la CTP que ahora recae en Cataluña.

Las problemáticas comunes a la juventud de los Pirineos son el trabajo y la emancipación, la cultura, las lenguas y la identidad, el turismo y la movilidad, la naturaleza y la sostenibilidad, y otras cuestiones sociales como el feminismo, el racismo y los derechos LGTBIQ+.

Pero la pandemia del covid-19 "ha traído otros problemas añadidos, además de la crisis económica", tal y como subraya Adrián Gimeno, director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).

La salud mental, a "tomar muy en serio"

Tras un estudio se ha detectado otro tema que preocupa mucho, como es la salud mental. Por ello, "en marzo pusimos en marcha una prueba piloto y una asesoría de bienestar emocional", añade. La demanda es tan alta que se han incorporado dos nuevos profesionales "y el próximo año vamos a ampliar con sede en las tres provincias, incluso para que sea itinerante por el resto de municipios". Gimeno asegura a este respecto que es un tema "que temenos que tomar muy en serio".

Esto es consecuencia de "haber estado encerrados tanto tiempo, la limitación de movimiento en un momento vital de desarrollo en el que la socialización es el eje vertebrador del Desarrollo", por lo que "no podemos esperar a ver qué efectos tiene a medio plazo esta situación, sino que tenemos que poner medidas para paliar que este daño se quede en eso, se pueda reparar y no vaya a más".

El IAJ solicitó que este encuentro se realizara en Biescas, "porque simboliza todo lo que es Aragón, ese pacto, esa colaboración, esa coordinación y sobre todo esa apuesta por realizar políticas públicas por el colectivo juvenil", explica Gimeno. Tras la celebración del foro "queremos ver qué propuestas de las que se propongan podemos realizar completa o parcialmente en nuestra comunidad autónoma".

La delegación aragonesa está formada por seis jóvenes de Santa Cruz de Grío, Barbastro, Zaragoza, La Almunia de San Juan, Huesca y Fuentes Claras. Javier Badillo, de 26 años y de Barbastro ha explicado que al llegar de diferentes puntos de la comunidad "tenemos distintas inquietudes, pero la perspectiva de la juventud y sus necesidades son comunes". En este sentido, ha subrayado que "todos tenemos que buscar oportunidades fuera del pueblo, no hay proyectos a nivel local, y el aspecto medio ambiental tampoco está en su mejor momento".

En su caso particular, se tuvo que ir a estudiar a Zaragoza, donde también trabaja "y no creo que tenga oportunidad de volver al pueblo o acceso a proyectos de arraigo porque no hay apoyo". Y destaca que en este foro "se fomentan las ideas y la convivencia entre la gente que tiene interés en el desarrollo de su territorio".