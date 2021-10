El Colegio de Médicos de Huesca denuncia amenazas de los negacionistas de la covid

El Colegio de Médicos de Huesca, a través de la Organización Médica Colegial, ha iniciado acciones legales contra los autores de los correos electrónicos amenazantes que de forma continuada se reciben en la dirección corporativa. Se trata de mensajes que envían los negacionistas de la covid y quienes están en contra de las vacunas para intentar intimidar a los profesionales. "En el último de ellos incluso se amenazaba de muerte", ha señalado José Borrel, presidente de la entidad oscense.

Borrel ha explicado que estos correos llegan a todos los colegios del país. "La mayoría son anónimos, pero algunos sí se identifican como una u otra asociación y las centralizamos en Madrid". "Contra esos sí que se han iniciado acciones legales", ha añadido. Según ha indicado el presidente del Colegio de Médicos de Huesca, "modifican el mensaje pero el contenido suele ser siempre el mismo".

En casi todos los correos se cuestiona la vacunación de forma masiva "porque dicen que la vacuna la debería prescribir un médico individualmente, que si los efectos adversos de la inoculación, que responderemos de ellos patrimonialmente los presidentes de las organización colegiales…". "Si después de todo lo que hemos visto hay gente que sigue negando la existencia y los daños de la covid..." ha añadido Borrel.

"Nos plantean que pueden ser covid cuando niegan que existe y no se quieren vacunar, pero en ese momento tenemos que dejar todo y darles prioridad"

Precisamente, los negacionistas y quienes no se han vacunado ni quieren vacunarse son quienes más preocupan a los médicos. "Sabemos que la ocupación de uci es, en un 80%, por gente que no se ha querido vacunar y en Atención Primaria nos hacen perder muchísimo tiempo quienes vienen y dicen que su hijo tiene fiebre y que en su casa no están vacunados", ha explicado el presidente del Colegio de Médicos de Huesca. "Nos plantean que pueden ser covid cuando niegan que existe y no se quieren vacunar, pero en ese momento es cuando tenemos que dejar todo y darles prioridad porque son candidatos a ser positivos", ha añadido sin ocultar cierto enfado. Asimismo, ha reconocido que, "lamentablemente, incluso hay sanitarios no vacunados".

Borrel ha presidido este viernes la inauguración de la recién creada Unidad de Simulación Médica en las aulas de la sede colegial, a la cual se le ha puesto el nombre del médico oscense Fidel Pagés Miravé, descubridor de la anestesia epidural. El objetivo principal es poner a disposición de los profesionales sanitarios y de instituciones de Centros y Servicios de la provincia todo el material y la sede para impartir información, tanto en pregrado y como en postgrado. "Una condición que quiero establecer es que quien desee hacer los cursos, si se han de meter aquí cuatro personas encima de un muñeco, ha de estar vacunado", ha afirmado el presidente del Colegio de Médicos.