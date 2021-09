El ocio nocturno de Huesca se pregunta a qué espera Aragón para la reapertura total

El sector del ocio nocturno de Huesca reclama la reapertura total de sus establecimientos tras 18 meses de "inactividad debido a la pandemia". Los empresarios oscenses han reprochado al Gobierno de Aragón que mantenga las limitaciones de aforo en el interior y la prohibición del consumo en barra cuando en prácticamente todas las comunidades autónomas se ha vuelto o se volverá en breve a la normalidad. "La incidencia se ha reducido hasta el 1,8, apenas hay ingresos hospitalarios por covid y más del 90% de la población mayor de 18 años esta vacunada ¿a qué estamos esperando? ¿a qué pasen las Fiestas del Pilar?", ha señalado Carlos Bordonaba, representante de los locales de la plaza de los Fueros. Asimismo, ha expresado su temor de que "después de los pilares se incrementen los contagios en Zaragoza y volvamos atrás, a ser de nuevo cabeza de turco".

El vicepresidente de la sectorial de Ocio Nocturno de la Asociación de Hostelería de Huesca, Miguel Ollés, ha explicado que hace casi un mes que se permitió alargar el horario de cierre de nuestros establecimientos hasta las 4.00 y ya parecía que todo estaba solucionado, pero no es así". Según ha dicho, el ocio nocturno no es tal "cuando no se permite bailar, consumir en la barra y se limita el aforo interior al 50%".

Los empresarios han denunciado, además, la "competencia desleal" que sufren por parte de establecimientos hosteleros con otro tipo de licencias y que pueden estar abiertos hasta la 2.30. "Es solo hora y media de diferencia con el ocio nocturno y si después de cenar vas a tomar algo a una cafetería, para 90 minutos y tener que seguir sentado, ya no vas a otro sitio!, ha indicado Ollés. A este respecto, solicitan al Ayuntamiento que "aclare y concrete las actividades y horarios de los diferentes negocios de hostelería".

Más vigilancia para evitar el botellón

Igualmente, reclaman una mayor vigilancia policial en la capital oscense para impedir aglomeraciones de gente bebiendo al aire libre tras el cierre de los locales. "A nosotros se nos exige que cumplamos medidas estrictas, pero en la calle no se hace nada y así se fomenta el botellón", ha apostillado el vicepresidente de la sectorial.

El gerente de la Asociación de Hostelería de Huesca, Pablo Villacampa, ha resaltado que, a pesar de prolongarse el horario de apertura, muchos locales de ocio nocturno siguen cerrados en Huesca. En este sentido, Bordonaba ha indicado que un aforo del 50% no es nada cuando el establecimiento es pequeño. "Y aquellos que están situados en calles estrechas no han podido montar terraza". Es el caso de El Edén, un café-cantante, con horario de cierre a las 6.30 por su licencia. Su propietaria, Chulia García, no ha podido ocultar la emoción al afirmar que "ir a trabajar es sufrir porque se te agotan las ganas". Según ha dicho, ellos no han podido instalar terraza y ha habido noches que en un local donde podían estar 86 personas solo había tres".

La joven se ha preguntado "¿por qué dentro de los locales se nos controla tanto y fuera tan poco?" y ha señalado que los camareros se han marchado "y casi nos han hecho un favor. Sobre este aspecto, Carlos Bordanaba ha indicado que en febrero de 2020 contaba con 18 camareros "y ya no me queda ninguno". Según los datos generales, en este sector se ha perdido más del 40% del empleo "y cuesta mucho formar un equipo cualificado".

Además de la reapertura total, Ollés ha reivindicado una nueva convocatoria de ayudas para la solvencia empresarial que, además, deberán ser inmediatas en su pago.