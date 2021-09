La presencia de la osa Claverina en los montes de Hecho causa inquietud entre los ganaderos

Claverina, una de las dos osas eslovenas liberadas por Francia en 2018, vuelve a generar inquietud y preocupación entre los ganaderos del Valle de Hecho que tienen sus ovejas en puerto, ya que podría estar por la zona, donde por otra parte, no es novedad su presencia, ya que hay constancia de que se ha establecido en ese territorio. Las cámaras de fototrampeo instaladas por el Gobierno de Aragón han registrado varias imágenes de lo que se intuye, puede ser un oso u osa, según confirman desde el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Sin embargo, la calidad no es muy buena, y la imagen no es del todo precisa.

Un ganadero que tiene su rebaño de ovejas por la zona, encontró una oveja muerta días después de que el GPS de los animales registrara movimientos bruscos de éstas, la noche del 8 al 9 de septiembre. También notó que estaban más asustadas y que se habían movido por zonas rocosas por donde no suelen ir. Pero no se pudo realizar la necropsia debido a que apareció sólo la cabeza del animal muerto, ya que también habrían intervenido los buitres. Los vigilantes del oso acudieron a la zona, pero no encontraron nada más.

Antonio Casajús, el ganadero que ha dado aviso de esta circunstancia, tiene un rebaño de unas 850 ovejas en el puerto de Aguas, en la cara norte de Peña Forca, en Hecho. Esa noche del 8 al 9 de septiembre “las ovejas se movieron mucho, estaban muy asustadas”, explica. Pero no se ha podido confirmar que se trate de un ataque de oso. Le faltan 6 ovejas y un cabrito, en los últimos días “entre 35 y 40 ovejas han sufrido abortos”, y otros animales están cojos o con patas rotas. “Por la experiencia que tenemos -este ganadero ha sufrido ataques confirmados en esta zona- estoy casi seguro de que se trata de la osa”, subraya. Sin embargo, no se han encontrado más indicios, únicamente están las imágenes captadas por las cámaras de fototrampeo. Tras lo sucedido “subimos y bajamos todos los días, ya que en esa zona no hay refugio para pasar la noche, por la mañana a soltar las ovejas del vallado y por la tarde a encerrarlas, y posiblemente esto y la presencia de perros mastines haya hecho que no se hayan producido más incidentes”, señala. Aún con todo, está disgustado por lo ocurrido.

Hasta la fecha, no se había tenido constancia de ataques de oso en el valle de Hecho o Ansó, que es la zona donde suelen registrarse. Sí que hubo más el año pasado, ya que según los datos oficiales, en 2020 se produjeron 11 hasta el 15 de julio, de un total de 15 en todo el año.