Adiós a los tamagochi en la línea de Canfranc: "Ha sido una sorpresa ver el nuevo tren en la estación"

Los pasajeros de la línea Zaragoza-Canfranc se han encontrado este jueves con la sorpresa de que en la vía ya no esperaba el viejo tamagochi sino un tren más moderno y con mejores prestaciones. Renfe ha puesto en circulación desde primera hora de la mañana el modelo 594, en sustitución de la serie 596, que dejará de prestar servicio en Aragón.

Detalles tan sencillos como tener bandeja en el asiento han satisfecho a los viajeros. En la estación de la capital oscense se ha bajado minutos antes de las 10.00, Noelia Villarroya, zaragozana estudiante en el campus de Huesca, que incluso se ha despistado en la estación al ver el nuevo convoy. "El revisor ha tenido que advertirme porque estaba en otra vía. El tren está muy bien. Suelo coger uno que no tiene bandeja y hoy he podido utilizarla para repasar. El baño también está mucho mejor". Esta habitual de la línea usa el transporte por ferrocarril porque "económicamente sale mejor", pero lamenta las escasas frecuencias. "Podría tener más horarios. Para volver salgo a las dos de la tarde y hasta las cuatro no puedo cogerlo".

Otra de las viajeras, Carmen Cancer, al bajar en Huesca insistía en que es más cómodo pero se necesita recuperar las frecuencias anteriores a la pandemia. Ya ha puesto tres reclamaciones por este motivo, "y sé de otros usuarios que también lo han hecho". "Antes había un tren que salía de la estación de Goya, en Zaragoza, a las siete de la tarde y otro después, ahora el último es a las cuatro", un horario que no cubre las necesidades, por ejemplo, de los estudiantes, "a los que no da tiempo a llegar al salir de clase si tienen que coger un autobús urbano. "Cómo va a haber demanda si no hay oferta, es la pescadilla que se muerde la cola".

Por su parte, Ricardo León, incidía en la "comodidad" del nuevo tren, con 124 plazas. "Lo he visto mucho mejor", coincide este pasajero habitual del Canfranero, que viaja de Zaragoza a Huesca a su novia. Y es que a partir de este jueves los usuarios disfrutarán de butacas reclinables, reposabrazos abatibles, nueva zona común, puertas interiores y exteriores automáticas, climatización en todo el tren, maleteros independientes, dispositivos portabicicletas o información mediante teleindicadores en cada coche y a través de la megafonía a bordo. También están adaptados para personas con movilidad reducida. Son características habituales en muchas líneas pero una asignatura pendiente en el Canfranero, donde además los viejos tamagochi sufrían continuas averías.

Rafael Lázaro, jefe del servicio de Cercanías de Zaragoza y de los Regionales de Aragón, ha viajado en el primer convoy. En la estación de Huesca ha explicado que en total se van a incorporar seis trenes. "El fondo de armario, la disposición de material es limitada. En este primer momento hemos empezado con cuatro, pero habrá un parque total en Zaragoza de seis vehículos". No obstante, el material modernizado ya opera en los seis servicios entre Zaragoza y Canfranc. "Este va a ser el vehículo de referencia en la línea", ha añadido, recordando que en la de Teruel ya se actualizó la maquinaria. Solo de forma temporal, los tamagochi se seguirán manteniendo para estar a disposición ante cualquier incidencia.

El tren a su llegada a la estación de Huesca. Pablo Segura

El portabicicletas le fue bien a Rafael Sánchez, un ceutí que curiosamente ha estrenado tren y línea. Nunca ha viajado en el Canfranero. Viene de Ceuta, llegó a Huesca en un coche de alquiler y se subió con la bici al primer convoy 594 para llegar a la localidad pirenaica y emprender el Camino de Santiago. "¿Lo han puesto por mí?", bromeaba. Es consciente del largo trayecto hasta el Pirineo, más de dos horas (3.45 entre Zaragoza y Canfranc), "un poco excesivo para ese recorrido", comentaba este turista. "¿Y el nuevo va más rápido", se preguntaba.

Una cuestión clave para los usuarios y a la que ha respondido a pie de vía el jefe del servicio de los Regionales de Aragón, este jueves pendiente de este viaje por ferrocarril, uno de los 120 que transcurren por la Comunidad. Según ha explicado Rafael Lázaro, los trenes tienen capacidad para circular a 160 kilómetros por hora, pero la línea no lo permite. "Por mucho que pongamos un vehículo de altas prestaciones, el viaje de Huesca a Jaca va a ser a menor velocidad, y de Jaca a Canfranc está limitado a 50 por las condiciones de la infraestructura", ha señalado este responsable de Renfe. Es la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la competente en esta materia y la que debe acometer la modernización pendiente entre la capital oscense y la localidad pirenaica.

El tramo donde sí se podría ganar tiempo es el de Zaragoza-Huesca, y por ello se está estudiando un recorte en la duración del viaje. "En cuanto nos autorice el gestor de la infraestructura, se procederá", ha anunciado Rafael Lázaro, aunque ha advertido que serán "unos minutos". En este caso el problema es el tráfico. "Al ser una línea de vía única y con alto nivel de tráfico, porque entre Zaragoza y Tardienta circulan de forma constante mercancías y hay bastantes cruces, se tiene que evaluar todo, y no somos nosotros el único operador".

Respecto a la petición de mayor frecuencia de trenes, ha anunciado que por el momento se van a mantener los cuatro servicios entre Canfranc-Jaca-Huesca-Zaragoza y los dos de Huesca-Zaragoza-Teruel-Valencia. Lázaro confía, no obstante, en que en el futuro esto pueda cambiar. "Tenemos que incrementar servicios", dice, aunque esta intención topa con el hecho de que "la demanda postcovid no se está recuperando a la velocidad que debería". "Han cambiado las circunstancias: hay más teletrabajo y hemos aprendido a hacer las gestiones de otra manera".

La buena noticia está en los viajes turísticos. El Canfranero ha notado el tirón del turismo interior, lo que ha hecho que el número de pasajeros se haya mantenido "con datos incluso por encima de la pandemia", ha asegurado el responsable de Cercanías de Aragón, sobre todo en el tramo entre Jaca y Canfranc, un recorrido con un gran atractivo paisajístico.