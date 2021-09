El área logística de La Litera facilitará suelo para vivienda en Tamarite y Altorricón

La implantación de la nueva plataforma logística en Tamarite de Litera, que promueve Ponentia Logistics, proporcionará suelo público para construir vivienda en la zona. La reciente declaración del proyecto como inversión de interés autonómico y general incluirá una praxis urbanística que hasta ahora no se ha aplicado en Aragón y que tiene que ver con la cesión a la administración del 10% del suelo que se genere, que este caso estaría calificado como industrial.

La novedad radica en que el PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón) para la plataforma de La Litera incluirá dos bolsas de suelo para vivienda, pero estas se localizarán fuera del polígono industrial. Estarán a lado de los cascos urbanos de Tamarite y Altorricón.

El alcalde de Tamarite, Francisco Mateo, señala que encontrar un piso para comprar o alquilar aquí "es complicado porque no hay nuevas promociones, no se edifica". Aunque señala que en la población "hay algo de suelo municipal", apunta que el problema de los ayuntamientos es que en estos momentos la ley "te impide vender". "Tendríamos que ir al alquiler pero las administraciones pequeñas no estamos preparadas para poner pisos en arriendo sino que tendría que ser a través de SVA", explica. Según dice, todavía no están concretadas las superficies que van a cederse pero los planes apuntan a la construcción de vivienda en bloque y unifamiliar.

En una situación similar se encuentra Altorricón, municipio que también se beneficiará con la operación de la plataforma logística. Su alcaldesa, Susana Ramón, indica que "aquí también tenemos necesidad de viviendas". "Hay casas cerradas, pero los propietarios no las sacan al mercado y al final, o se actúa o pierden...", comenta.

Ramón afirma que en Altorricón "es muy complicado encontrar algo para comprar y casi más, para alquilar". El Ayuntamiento tiene dos pequeños solares, "pero sería necesario ir a la iniciativa privada porque hay un montón de terrenos, pero los venden a precio de oro". La alcaldesa apostilla que hace falta vivienda que la gente y, sobre todo los jóvenes, puedan pagar.

Obras dentro de un año

Ponentia prevé invertir 350 millones de euros en la construcción de esta área logística intermodal y crear 2.000 empleos directos cuando la plataforma llegue a su total ocupación. Según los plazos establecidos, las máquinas podrían empezar a trabajar en un año, para estar operativos en marzo de 2023, antes del inicio de la campaña de la fruta.

Francisco Mateo recuerda que el grupo Pini mantiene alquiladas entre 10 y 12 viviendas en Tamarite desde que se puso en marcha el matadero de Litera Meat en Binéfar, a mediados de 2019. La futura plataforma intermodal todavía no ha producido ningún efecto en la demanda de residencia, "pero tenemos que ser lo suficientemente rápidos en este año que queda hasta que empiecen las obras de construcción para entonces tener ya en marcha iniciativas que posibiliten la edificación de nuevos pisos".

En estos momentos, Ponentia tiene firmada la compra del 68% de los terrenos necesarios para la plataforma. Su declaración como PIGA reducirá a la mitad el tiempo de los trámites pendientes.