La Fiscalía retira el delito de denuncia falsa al policía que agredió a un ciudadano en Huesca

El policía Nacional juzgado este jueves en la Audiencia de Huesca por pegar a un ciudadano y presentar una denuncia falsa por atentado y resistencia, ha reconocido en la vista que hubo un error en sus acusaciones. El agente sostuvo en su día que el denunciante le propinó golpes en la cara, pero eso no fue así, ha manifestado. “Me equivoqué al decir que me daba puñetazos, y no quise manipular los hechos, sería absurdo porque yo estaba al cargo de las cámaras de vigilancia y sabía que todo estaba siendo grabado”, ha dicho el agente en el juicio. Asimismo, también ha declarado que él no le pegó en la cara a posta, ya que “si le di fue por el forcejeo y porque estaba zafándose todo el rato, no porque quisiera hacerle daño”.

En la sala de la Audiencia de Huesca se ha proyectado el vídeo que grabó la cámara de seguridad el día 9 de agosto de 2019, comienzo de las Fiestas de San Lorenzo, y se ha podido apreciar cómo transcurrieron los hechos. Presuntamente, el agente de Policía pegó al ciudadano contra el que luego presentó una denuncia falsa por atentado y resistencia por parte del joven, que posteriormente fue exonerado.

Por su parte, el denunciante ha seguido defendiendo que sí que recibió puñetazos en la cara. “Fueron varios, el primero no me lo esperaba y, por la fuerza del golpe, no recuerdo bien qué pasó después”, ha detallado el joven. Ante las acusaciones por parte del inculpado de que su comportamiento fue “alterado y desobediente”, el ciudadano ha reiterado: “No tuve una actitud alterada en ningún momento, tan solo pedí hablar con otro agente porque no me sentía bien atendido, pero no le insulté ni le amenacé”.

La fiscal ha indicado que “no cabía delito de denuncia falsa” ante las declaraciones del inculpado, pero sí que ha mantenido que el agente tenía la intención de "menoscabar la integridad física” del denunciante porque estaba “harto” de su desobediencia y de la carga de trabajo de ese día. Respecto a la pena solicitada, el Ministerio Público ha dicho que “entendemos que es proporcionada a los hechos acaecidos y, en relación a la responsabilidad civil, también se ve proporcional por las agresiones sufridas por el denunciante y los daños ocasionados al teléfono móvil”.

Por lo tanto, la fiscal ha retirado la acusación de denuncia falsa, pero ha mantenido que el policía es responsable de un delito leve de lesiones, por lo que pide una multa de 600 euros. Además, reclama la indemnización de 49 euros que costó el teléfono móvil del denunciante, que sufrió daños, y 438,48 euros más por los días de curación de las lesiones de este.

La Audiencia Provincial juzga en principio solo delitos que pueden ser penados con más de cinco años de cárcel, pero este caso también se ha elevado a este órgano por el fuero especial que otorga la ley a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando tienen que ser enjuiciados por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones.