La opera llega a Adahuesca con el festival Sound Montano

La música de ópera, con la soprano italiana Silvia Marinelli acompañada por Fabio Taruschio a la flauta y el pianista Andrea Trovato, sonará en la tarde de este sábado en el exterior del centro de interpretación de las Leyedas y Tradiciones del Somontano en Adahuesca a partir de las 19.00. La actuación del Trío Ópera Viwa llega con entradas agotadas desde hace unos días y se enmarca en el festival Sound Montano que este verano recorre varias poblaciones para promocionar enclaves singulares de los municipios y propiciar un encuentro con actuaciones de calidad y en un contexto seguro (todas las actuaciones son al aire libre y con aforo limitado).

El trío se formó en 2007 dentro de la Asociación Cultural ‘Opera Viwa’, activa en la difusión de la música y en la sensibilización de los jóvenes sobre la música, y en particular la ópera. Desde su formación ‘Opera Viwa’ ha desarrollado una floreciente actividad concertística, tanto en Italia como fuera de sus fronteras, con un repertorio que va desde la música original de cámara hasta la ópera, desde la música antigua hasta las canciones americanas. El programa que se podrá escuchar en Adahuesca contará con un repertorio romántico incluyendo temas modernos desde Cole Porter a Harold Arlen como ‘Over the rainbow’, banda sonora de la película ‘El Mago de Oz’.

Por primera vez en lo que llevamos de festival Sound Montano se escuchará la voz de una soprano, la de la italiana Silvia Martinelli, licenciada en Canto en el Conservatorio Superior de Música de Perugia y premiada en numerosos concursos nacionales e internacionales, entre ellos el Concurso ‘Hans Gabor Belvedere’ de Viena y la Academia de la Perfección del Teatro alla Scala. Martinelli ha interpretado muchos papeles principales en óperas como Le Nozze di Figaro y Don Giovanni de Mozart, Il Barbiere di Siviglia de Rossini, The Turn of The Screw de Britten, Rigoletto, La Traviata de Verdi...

Fabio Taruschio, a la flauta, ha actuado en prestigiosos lugares italianos como: Palazzo Pitti en Florencia, Universidad para Extranjeros de Perugia, Sociedad de Conciertos de Milán, Salone Principe di Caserta, Dino Ciani en Stresa, Sala Mozart en Bolonia, Festival dei Due Mondi en Spoleto. En 1989 fue elegido para la selección de la ópera de Roma. Ganador de importantes concursos nacionales e internacionales, ha ofrecido conciertos en Francia, Suiza, España, Alemania, Estados Unidos, Sudamérica.

El pianista y organista Andrea Trovato, realiza una brillante actividad concertística en Italia y en el extranjero. Activo tanto como solista como en conjuntos de cámara, también ha colaborado con importantes instituciones como el Teatro del Maggio Musicale Fiorentino y el Teatro Lirico ‘G. Verdi’ en Trieste. Fue nombrado Artista Steinway, por la prestigiosa fábrica de pianos Steinway & Sons. Ha ganado numerosos Primeros Premios en prestigiosos concursos, entre ellos el T.I.M. de Roma, la ‘Ciudad de Albenga’, el ‘G. Benassi’ de Pavía, el ‘Premio Debussy’ de los Concursos Internacionales de Stresa, etc.

Patrimonio monumental e inmaterial

La actuación de Trío Ópera Viwa supone una oportunidad para conocer el municipio de Adahuesca, que forma parte del Parque Cultural del Río Vero, una de las puertas al parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara y Sevil, y jalonado con una rica historia como atestigua su patrimonio monumental e inmaterial. El casco urbano de la villa presenta una estructura muy compacta, con buenos ejemplos de arquitectura popular. El arco de medio punto de las portadas es un elemento constantemente reiterado en las fachadas. La de Loscertales es una casa solariega con cierto carácter defensivo debido al matacán sobre la puerta. Loscertales eran "los Certeros", familia de pastores montañeses que con su buena puntería con la honda, ayudaron a Pedro I en la batalla de Alcoraz contra los musulmanes, antes de la toma de Huesca.

En el lugar donde tendrá lugar el concierto se ubicó la antigua iglesia parroquial y el castillo, construido hacia 1055, cuyos restos son aún visibles. Restos de otra fortificación también se encuentran en el Mesón de Sevil, se trata del Castillo de los Santos, conjunto religioso-militar construido en el siglo XI, como torre vigía y atalaya para el acoso y control de Alquezar.

En el interior del Centro de Interpretación se nos presentan el patrimonio inmaterial de la villa y la zona referente del Parque Cultural del Río Vero: magia, leyendas y tradiciones, historias de brujería... La visita al Centro ofrece un fantástico recorrido por las creencias y ritos de Guara Somontano de la mano de las míticas Abuelas de Sevil, recorrido que puede completarse recorriendo la ruta senderista ‘Leyendas al paso’.

De su casco urbano destaca la iglesia parroquial de San Pedro, siglo XVIII, de estilo barroco clasicista. Es sobria, elegante y de esbeltas proporciones. Su capilla de las santas locales Nunilo y Alodia constituye uno de los espacios barrocos más elaborados de las iglesias de la comarca. Otro de los templos destacados de la localidad es la ermita de Nuestra Señora de Treviño, declarada Monumento Histórico Artístico, único resto conservado de un antiguo monasterio. Del camino al Treviño, parte un desvío que nos conducirá al pozo-fuente, construido entre los siglos XVI o XVII.



Próxima parada Peralta de Alcofea

Sound Montano supera su ecuador con un excelente balance llenando en todas las cuatro actuaciones en Alquézar, Azlor, Pozán de Vero y Laluenga. La siguiente parada será Peralta de Alcofea donde actuará otro trío formado por Claudio Constantini, Mireia Peñarroja y Assumpta Pons. A esta le seguirá ya en octubre, el 2, la actuación de Durme en Barbastro, y la del pianista barbastrense Juan Fernando Moreno el 9 de octubre en Salas Altas, como broche de oro. Las entradas son gratuitas y se pueden reservar en www.somontano.org/soundmontano