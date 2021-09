De escuela a apartamento: edificios de Huesca en busca de una segunda oportunidad

Las antiguas escuelas de Gerbe (Aínsa) se construyeron en 1943 y cuando se cerraron las aulas acabaron convertidas en un almacén. Han pasado casi 80 años y el viejo colegio, que también albergaba el ayuntamiento, tendrá una segunda oportunidad. El éxodo del campo a la ciudad lo dejó vacío, pero ahora el Ayuntamiento de Aínsa, su actual propietario, lo remodelará como vivienda para quienes hacen el viaje de vuelta.

El de Gerbe es solo un ejemplo de las numerosas iniciativas municipales surgidas en la provincia de Huesca para reconvertir viejos edificios en desuso en apartamentos de alquiler para jóvenes y nuevos vecinos que permitan repoblar el medio rural. Esta inquietud ha encontrado el amparo del Plan de Vivienda de la Diputación Provincial, creado en 2020 con la fórmula de préstamos a las corporaciones locales sin intereses, a devolver en 30 años. Ya va por su segunda edición y la previsión es mantenerlo al menos cuatro años.

El éxito de la convocatoria ha sido tal que el presupuesto del 2021 ya se ha agotado y se ha tenido que ampliar dos veces ante el aluvión de solicitudes. La cuantía inicial de 1.700.000 euros se aumentó en 500.000 y ahora se tramita otra partida de 750.000 euros. Si el año pasado se acogieron 14 ayuntamientos, este año van por 22. A estas alturas del año se han concedido tantos préstamos como en todo el ejercicio anterior.

Antes de comprar una vivienda particular abandonada, la mayor parte de los ayuntamientos se decantan por rehabilitar instalaciones públicas sin uso. Así, Aínsa ha pedido financiación a la Diputación para rehabilitar el edificio mencionado en Gerbe, el antiguo ayuntamiento de Arro, el de Arcusa y las escuelas y la casa de la maestra de Guaso. En la lista de solicitudes abundan casos similares: una antigua herrería en Junzano (Casbas de Huesca), el colegio de Valle de Lierp, el de Fosado (La Fueva) o el de Colungo, la casa de los maestros de Ballobar o la del secretario de Plan. Benabarre ha comprado el convento y lo remodelará para cuatro viviendas y Aísa reformará el antiguo edificio de la abadía para dos apartamentos.

El segundo plan de la Diputación llegará además a Vencillón, Osso de Cinca, Candasnos, Alcubierre, El Grado, Puente de Montañana, Fago, Nueno, Fiscal y Laluenga. Más tarde se sumaron Valfarta, Baells, Alcampell, Lascellas-Ponzano, Fonz y Ontiñena.

El préstamo se concede para construir viviendas en alquiler para jóvenes y nuevos vecinos a través de la rehabilitación de edificios públicos, la opción más frecuente, o de la compra de edificios o solares a particulares. Lo que no ha funcionado es la opción de la cesión de uso de la propiedad por un tiempo con el compromiso de recuperarla ya rehabilitada.

El plazo finaliza el 31 de diciembre, “pero el presupuesto ya se ha agotado, pese a la ampliación que hicimos en junio”, comenta la diputada Miriam Ponsa. Ahora hay otra en marcha . “Falta vivienda en el medio rural, pero los ayuntamientos están empezando a poner soluciones para facilitar que tanto los más jóvenes como aquellos interesados en instalarse, puedan emprender un proyecto de vida en el medio rural”, declara.

Ayuntamiento como Aínsa y Benabarre han repetido. El alcalde del primer municipio, Enrique Pueyo, dice que además de ofrecer una oportunidad de vida, "el plan nos ofrece una forma de recuperar el patrimonio público". Antes de comprar edificios privados, ha optado por rehabilitar "los que tenemos", y reconoce que sin esta ayuda sería imposible y esos edificios seguirían “cerrados y sin uso, cuando se necesitan viviendas, porque hay demanda de gente que quiere venir a vivir a Aínsa". Este ayuntamiento tiene 26 núcleos a su cargo.

La inversión prevista por este ayuntamiento es de 600.000 euros para cuatro apartamentos. "Hablamos de edificios muy antiguos, en su mayoría construidos en piedra y tejado de losa, y llevar ese material hasta según qué zonas tiene un coste muy elevado. No es lo mismo arreglar una casa en Huesca que en Gerbe". Ahora se van a empezar los dos proyectos solicitados en 2020.

Aínsa es un ejemplo de un municipio que recibe muchos visitantes y tiene escasez de vivienda. De hecho, el Ayuntamiento suspendió las licencias a nuevos apartamentos turísticos para garantizar una oferta suficiente de alojamientos a precios asequibles a los trabajadores que quieren asentarse y a las parejas jóvenes que viven aquí. “Hay pocas casas disponibles y son caras por la presión del turismo”.

Los vecinos de los pueblos aplauden estas iniciativas. Miguel Ángel García Pascual, secretario de la Asociación de Vecinos de Gerbe, asegura que están entusiasmados con la rehabilitación del antiguo ayuntamiento. “Hay alquiler de viviendas para el turismo pero los profesionales que se quieren asentar no encuentran nada y estos pueblos necesitan familias estables que se arraiguen”.

En Gerbe viven 24 personas y solo una familia es del pueblo. Fue expropiado para hacer el embalse de Mediano pero no se inundó y se revirtieron los inmuebles. Todos pasaron a manos privadas. “Aquí no hay plaza porque no tenemos propiedades públicas, salvo la antigua escuela-ayuntamiento y el llamado Casetón de los Pobres, ni hay solares para comprar, pero casi la mitad de las casas están abandonadas y en ruinas”, lamenta García Pascual.

En el caso de Benabarre, su alcalde, Alfredo Sancho, explica que "abrir la posibilidad a la llegada de ocho nuevas familias es una gran aliciente". El año pasado obtuvo un préstamo de la Diputación para tres viviendas y este serán otras cinco. “Es imprescindible que las administraciones busquemos fórmulas para evitar la pérdida de población y para facilitar la llegada de nuevos habitantes, pero los pequeños ayuntamientos no podemos afrontar solos este reto”, declara.