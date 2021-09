Una avería en la depuradora de Albalate de Cinca deja a los vecinos sin suministro de agua durante una semana

Una avería en los filtros de la estación de tratamiento de agua potable de Albalate de Cinca, causada por una tormenta ocurrida a finales de la pasada semana, ha dejado sin suministro a una de las principales localidades de la comarca del Cinca Medio, con alrededor de 1.100 habitantes. Desde el viernes, por los grifos salía agua con barro, a la que siguió agua con desagradable olor, según informaron algunos vecinos. Para abastecerse, la población ha tenido que aprovisionarse con garrafas de agua embotellada comprada.

El Ayuntamiento informó a los vecinos por dos bandos móviles, por pregón y haciendo uso de las redes sociales en las que se advertía que un fallo en la depuradora había conllevado a que el agua suministrada a la población no era potable. Mientras, se trabajaba en dar con la avería, originada en un filtro de la estación de tratamiento del agua potable.

Previamente a este incidente, la semana del 23 de agosto se vació el depósito de captación y reserva de agua potable para realizar tareas de limpieza y mantenimiento. El 30 de agosto comenzó la limpieza y se prolongó durante toda la semana, hasta este pasado lunes 6 de septiembre (sábado y domingo incluidos). La acumulación de lodos y sedimentos era muy importante y los trabajos han sido largos y costosos, según informa el alcalde Ricardo Chárlez.

Mientras tanto, el abastecimiento ha sido directo del Canal de Aragón y Cataluña. Según informa el alcalde, como consecuencia de las tormentas del 1 y 2 de septiembre, se acumuló mucha tierra en el canal y se produjo un corte eléctrico. El agua se coló en el depósito de agua tratada por un fallo en la estación de tratamiento de agua potable y de ahí pasó a las tuberías.

El alcalde asegura que “no es la primera vez ni será la última que hay un fallo en la planta. Desde entonces llevamos intentando poner el agua en condiciones. La empresa que nos lleva el mantenimiento y los trabajadores municipales han trabajado para reducir los plazos”.

A consecuencia de este incidente, de nuevo se ha tenido que vaciar el depósito de agua tratada y limpiar a fondo para después llenarla con el agua del canal hasta recuperar el nivel del depósito. Este viernes se han realizado nuevos análisis y, según ha podido saber este periódico, a falta de realizar algún resultado concluyente todas las determinaciones del agua de Albalate de Cinca se encuentran dentro de los parámetros normales. Los análisis se repetirán la próxima semana y desde el consistorio confían que ya corroboren que el agua es apta para el consumo humano.

El portavoz del PP y ex alcalde, José Antonio Castillón, entendía la situación generada por fallos en la estación pero criticaba la “poca transparencia” en la gestión de este problema. “Todo se puede estropear, pero no entendemos esta gestión, que no se nos hayamos informado con detalle, sólo se nos decía que había reparaciones. Es una cuestión de salud pública y no puedes tener una semana a un pueblo sin agua potable. Se podrían haber traído cisternas u otras soluciones”, afirmaba.

Por el contrario, el actual alcalde, el socialista Ricardo Chárlez ha defendido la actuación municipal tanto en la información como en los trabajos acometidos: “La gran mayoría de los vecinos han comprendido que son tareas necesarias para tener un agua de calidad, y que estas molestias causadas van en beneficio futuro nuestro". Además, ha añadido que "a todos nos hubiese gustado que en dos días hubiese estado todo limpio y funcionando, pero las circunstancias eran las que eran, y los plazos se han alargado. Queremos transmitir nuestras disculpas por las posibles molestias causadas”.