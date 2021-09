Piden 25 años de prisión para el guardia civil de Huesca que apuñaló a otro agente y a su hija

El guardia civil de Huesca que apuñaló en plena calle a otro agente del cuerpo y a la hija de este, menor de edad, se enfrenta a penas de hasta 25 años de prisión por dos presuntos delitos de tentativa de asesinato. Así califica la acusación particular los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2020 en la avenida de Martínez de Velasco de la capital oscense cuando padre e hija iban paseando y fueron atacados por la espalda. Por su parte, la Fiscalía rebaja la pena a casi 20 años al considerar que en el caso del padre hubo un delito de tentativa de asesinato y en el de la chica, una de lesiones graves.

Los hechos se produjeron en torno a las 20.30, una hora a la que había muchos viandantes por la calle aprovechando la franja horaria que permitía paseos de personas mayores de 14 años y actividades deportivas al aire libre en los primeros meses de la pandemia. La víctima, cabo que pertenece a la Unidad de Tráfico, iba caminando por la calle con su hija cuando se acercó por detrás de forma sorpresiva un compañero del mismo cuerpo pero con el que no tenía relación laboral.

El agresor, de 49 años, le asestó 14 cuchilladas al hombre, de 51, algunas de ellas en la zona traqueal y otras muy cerca de órganos vitales. Su hija, de 16 años, sufrió cinco cortes en diversas partes del cuerpo al intentar defender a su padre. Se echó encima de su cuerpo cuando había caído al suelo para evitar que le siguiera apuñalando.

Desde un principio ya se descartó que detrás del suceso hubiera un móvil de tipo laboral. Aunque la víctima y el atacante pertenecen a la Guardia Civil, no habían compartido nunca unidad. Sí vivían en edificio contiguos, en la misma avenida de Martínez de Velasco donde ocurrieron los hechos.

El hombre apuñalado estuvo casi tres semanas en el hospital y cuando salió se mudó al cuartel. No volvió a su casa. Consideró que no era el entorno más favorable para su recuperación médica y psicológica ya que, por un lado, era vecino del agresor y, por otro, tenía pendiente el juicio de una denuncia por amenazas contra dos jóvenes que también fueron detenidos por inducir presuntamente la agresión pero que luego quedaron libres por no existir ningún indicio.