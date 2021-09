Juicio con jurado a tres hombres en Huesca por retener y torturar a la novia de uno de ellos para que les diera unas joyas

Tres hombres -Jesús G. G., Luis H. G. y Pedro G. G.- se enfrentarán los días 10, 13, 14 y 15 de septiembre en la Audiencia Provincial de Huesca a un juicio con jurado por retener durante tres días, amenazar y torturar a la novia de uno de ellos para que les diera unas joyas de oro, algo que al final no consiguieron. La Fiscalía pide para cada uno de ellos penas que suman 11 años de prisión por presuntos delitos de amenazas condicionales, detención ilegal, lesiones y contra la integridad moral.

Según la calificación provisional de la Fiscalía, Jesús G. G. y la víctima eran pareja sentimental y convivían juntos. En la tarde-noche del 22 de noviembre de 2019, se encontraban en su domicilio ambos junto con los otros dos acusados, Luis H. G. y Pedro G. G. En un momento dado, Jesús G. G. sentó en una silla a su pareja y esgrimiendo de manera intimidatoria un cuchillo, le espetó: “¿Quieres que te arranque los dientes? De aquí no sales viva. Tú estás muerta. Dinos el sitio exacto del oro porque cada mentira, un dedo menos. A tu padre de mierda lo mataremos y a tu madre y a tu hermano... Me presentará en la cárcel, pero con un brazo tuyo. Te voy a apuñalar y degollar, de esta no te vas a salvar. Si vivieras en un barrio de Madrid o Barcelona, ya estarías descuartizada". Todo ello, se lo dijo con la finalidad de amedrentarla y atemorizarla y que les dijera el lugar en el que se encontraba varios objetos preciosos, joyas de oro y otros materiales valiosos y bisutería.

Las amenazas fueron realizados en presencia de los otros dos acusados, que asintieron y apoyaron la actuación. Momentos después, los acusados Jesús G. G. y Luis H. G. agarraron violentamente a la víctima del cuello y le causaron pequeñas heridas por los brazos y diferentes partes del cuerpo con tijeras, navajas y cuchillos. El tercer inculpado, Pedro G. G, estuvo presente, aunque no participó en la agresión.

Posteriormente, Pedro G. G. se fue del domicilio, mientras que los otros dos acusados durmieron en el mismo e impidieron a la víctima irse del mismo, intimidándola y reteniéndola en contra de su voluntad. Solo la dejaban ir al baño.

En la mañana del 23 de noviembre de 2019, Pedro G. G. volvió al domicilio, en el que encontraban los otros dos inculpados junto con la mujer. Luis H. G. le propinó una bofetada a la víctima y Jesús G. G. la volvió a amenazar en presencia de los otros dos acusados diciéndole: “Te voy a apuñalar, te cortaré la nariz y las orejas si no me dices dónde están. Aquí huele a muerto. Te dejaré allí en la bañera ensangrentada. En tu funeral echaré gasolina. De aquí no sales vida, tú ya estás muerta. ¿Quieres que te arranque los dientes? Dinos el sitio exacto del oro. Por cada mentira, un dedo menos". Y al igual que el día anterior, Jesús G. G. y L. H. G. volvieron a herir en los brazos y en diferentes partes del cuerpo a la mujer utilizando tijeras, navajas y cuchillos que le provocaron múltiples hematomas y erosiones.

Posteriormente, Pedro G. G. y Luis H. G. abandonado el domicilio quedándose solos Jesús G. G. y la víctima. El acusado la vigiló y controló continuamente durante ese día y el siguiente impidiéndole que se fuera de la vivienda. Finalmente, en la mañana del 25 de noviembre de 2019, Jesús G. G. se fue del domicilio y la mujer aprovechó para huir.

La Fiscalía pide para todos ellos tres años de prisión por el delito continuado de amenazas condicionales, cuatro años por el delito de detención ilegal, dos años por los dos delitos de lesiones leves y dos años más por el delito contra la integridad moral. En el caso de Jesús G. G., lo considera autor de todos los delitos y solicita aplicar una atenuante de alteración psíquica y las agravantes de superioridad, de género y de parentesco por ser pareja sentimental de la víctima. Y para Luis H. G. y Pedro G. G. los considera autores de todos los delitos salvo los de lesiones, en los que les califica como cooperadores necesarios y les aplica las agravantes de abuso de superioridad y de género.

Además de las penas de cárcel, la Fiscalía solicita que se les prohíba comunicarse o aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante 17 años así como una pena de 20 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de las condenas privativas de libertad. Y por último, reclama el pago de una indemnización conjunta a la víctima de 438,18 euros por el plazo de curación de las lesiones y 5.000 euros más por los daños morales.