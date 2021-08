La Policía Nacional investiga cuatro robos similares en pisos de Huesca en solo 15 días

La Policía Nacional investiga cuatro denuncias por robos en el interior de viviendas en la ciudad de Huesca cometidos en los últimos 15 días con el mismo 'modus operandi'. Se sospecha que todos ellos han sido perpetrados por un mismo grupo de delincuentes especializados en este tipo de robos.

Según han informado desde la Jefatura Superior de Aragón, de momento se han presentado cuatro denuncias de hechos confirmados aunque no se descarta que pueda haber más afectados ya que hay inquilinos que todavía no han vuelto a sus domicilios después de las vacaciones.

Esta banda busca fundamentalmente joyas y dinero ya que son efectos pequeños que puedan llevarse encima en los propios bolsillos o en pequeñas mochilas pasando desapercibidos.

El modus operandi de estas organizaciones consiste en seleccionar las viviendas, sobre todo en periodos vacacionales, y marcarlas con pequeños señuelos de plástico o hilos de pegamento, para comprobar si los moradores se encuentran fuera de la ciudad y así poder perpetrar el robo. A veces también llaman a los interfonos con alguna excusa o bien escuchan a través de la puerta, llegando incluso a desmontar la mirilla. En estos casos, seleccionan el objetivo en el momento.

Por estos motivos, la Policía Nacional, además de pedir la colaboración ciudadana, ha facilitado varios consejos de seguridad para proteger la vivienda, como inspeccionar las cerraduras y marcos de las puertas del domicilio y de la comunidad para detectar alguno de los marcajes anteriormente referidos, sobre todo cuando se regresa de las vacaciones.

Si se observa alguno de ellos, no hay que quitarlos, sino llamar al 091 y acudirá al lugar una patrulla de la Policía Nacional que realizará una requisa en el inmueble y en el resto del vecindario. Del mismo modo, se ha de avisar si se encuentra la puerta del domicilio abierta o una ventana rota, resaltando que en estos casos no se debe entrar en ella.

Por otra parte, recuerdan que una pequeña inversión puede mejorar la seguridad, con bombines con certificado de calidad, doble cerradura de diferentes tipos y marcas, mirillas electrónicas y alarmas de seguridad.

La Policía recomienda, igualmente, no dejar señales visibles de que la vivienda está desocupada, en la medida de lo posible, contar con algún vecino o alguien de confianza para que recojan el correo y no contar ni subir fotos sobre las vacaciones en las redes sociales mientras se no está en casa.

Por otra parte, tanto los propietarios, como el conserje de la comunidad deben poner una atención especial a los accesos comunes al inmueble, como puertas de acceso a trasteros, garaje y al portal, que deben permanecer cerrados siempre, dificultando la entrada a personas ajenas. Y si se observa cualquier daño o forzamiento en alguna de ellas, hay que avisar a Policía Nacional a través del 091 o mediante la aplicación Alertcops.