Graus programa para las 'no fiestas' actos culturales y religiosos con foros limitados y retransmitidos por televisión

El Ayuntamiento de Graus y la Cofradía del Santo Cristo y San Vicente Ferrer han organizado con motivo de las 'no fiestas' actividades culturales y sociales con aforos muy limitados y retransmitidos en algunos casos por televisión y por Youtube porque, como deja claro el concejal de Festejos, Javier Salamero, "no son un programa festivo, ni tienen intención de serlo, porque en las actuales circunstancias las fiestas no se pueden celebrar".

Bajo el título genérico de 'Septiembre sin tradición, pero con emoción', los actos huyen de las concentraciones multitudinarias que siempre han sido seña de identidad de las fiestas patronales de Graus, unas de las más espectaculares de Aragón y, por su singularidad, las primeras que ostentaron el reconocimiento de Fiestas de Interés Turístico Nacional.

Salamero destaca que las propuestas diseñadas este año van a estar marcadas por unos aforos "radicalmente" controlados y por una "más que estricta" aplicación de la normativa sanitaria vigente y del mantenimiento de la distancia de seguridad. Unas normas que se van a seguir ya este próximo sábado, cuando está prevista la presentación de las siete parejas de jóvenes repatanes que representan tradicionalmente a los grausinos en estas jornadas –habitualmente- festivas.

El acto, que se iniciará a las 22.00, se complementará con la lectura del tradicional pregón -"como un guiño a unas fiestas que esperamos plenas ya el año que viene"- que correrá a cargo de Ana Cavero, coordinadora del Centro de Salud de Graus. También se entregarán los premios del concurso del 'Llibré' y del cartel anunciador de los festejos y actuará la Compañía Durme con su espectáculo 'Lejaim'.

La amplia pista de verano al aire libre del Centro Deportivo Gradense será el escenario de esta presentación a la que, se calcula, podrán asistir un máximo de entre 400 y 500 personas, pero que será retransmitida en directo a través del canal de Youtube de Graus TV para seguirla desde casa, opción que Salamero recomienda "encarecidamente" a sus convecinos. Las entradas físicas para este y el resto de actos programados se tienen que gestionar a través de la aplicación Bando Ticket.

La emisión en directo en Youtube será también otra constante en toda la programación que tendrá un segundo capítulo, más íntimo, el domingo día 5 en el jardín de Espacio Pirineos donde se celebrará un homenaje a seis matrimonios que este año celebran sus bodas de oro.

El guiño a la fiesta proseguirá el viernes día 10 con una Ronda Baturra que rememorará en el Centro Deportivo a partir de las 22.00 –con el público sentado, mascarillas y aforo limitado-, la clásica ronda grausina que está considerada como una de las más animadas de Aragón.

En las jornadas plenamente festivas hay también distintas actividades programadas. Así, el domingo 12 la Cofradía ha organizado un simbólico acto de la Espera de la Gaita en la parroquia a las 19.00. Mercedes Bardají entonará aquí las tradicionales albadas en honor a los patronos, al párroco, a la alcaldesa y al prior.

Previamente, por la mañana, el ayuntamiento ha programado una actividad para los más jóvenes con la Compañía Circo La Raspa en el patio del colegio que servirá de estreno e inauguración al cubierto que se ha construido en las últimas semanas en este espacio. Y, ya en la tarde-noche, el Centro Deportivo será escenario de la actuación del mago Santi Marcilla.

El día 13 se han programado dos ceremonias religiosas en la basílica de La Peña. Además, a las 18.30 actuarán en el patio del colegio los Titiriteros de Binéfar y , a las 21.30 en el Centro, volverá a representarse la tradicional Mojiganga. "El año pasado –comenta Salamero- la representación se grabó y se retransmitió por Graus TV, y este año lo volveremos a hacer recomendando a nuestros vecinos que sigan el espectáculo de esta manera, pero también se pondrá en escena que es el ámbito natural de esta Mojiganga".

Los actos religiosos del día 14 se celebrarán en la iglesia parroquial y en esta jornada se ha programado, así mismo, la actuación musical del grupo B Vocal y su espectáculo 'Vocalocuras'.

La programación diseñada tendrá el último capítulo el miércoles día 15 con una nueva ceremonia religiosa en la iglesia de san Miguel, con el canto de la albada en recuerdo de los ausentes. El cine Salamero acogerá a partir de las 18.00 la entrega de los Premios Calibo de la Ribagorza que, en esta ocasión, serán para los responsables del popular establecimiento comercial grausino Pescados Mur por su labor empresarial, la profesora Pilar Rodríguez por su trayectoria docente y el Centro de Ciencias 'Pedro Pascual' de Benasque por su impresionante trayectoria científica que redunda en una impagable labor de promoción del territorio ribagorzano. En el mismo acto se hará también entrega de los premios al Deporte local y comarcal. Como colofón, en el Centro Deportivo se ha programado a partir de las 19.30 el espectáculo 'Así cantó el Alto Aragón' de Roberto Ciria.