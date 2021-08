La llamada de Cáritas Huesca para obtener pisos de alquiler asequible surte efecto

Cáritas Diocesana de Huesca puso en marcha hace unos meses la campaña 'Tú puedes ser la llave', cuyo fin es movilizar recursos habitacionales en régimen de alquiler para personas acompañadas por la oenegé que tienen dificultades para acceder a una vivienda por no poder cumplir los exigentes requisitos que marca actualmente el mercado inmobiliario.

Es el caso de María, una mujer divorciada y con hijas a su cargo que se encontró sin salida cuando le anunciaron que tenía que dejar la casa de acogida en la que estaba. Desde Cáritas se le acompañó en el proceso de búsqueda, pero no se consiguió ningún piso asequible a sus posibilidades. Fue entonces cuando surgió esta idea y desde Cáritas Diocesana de Huesca lanzaron a la sociedad la propuesta 'Tú puedes ser la llave'. El llamamiento ha obtenido la primera respuesta.

"Al leer información sobre esta iniciativa y testimonios de personas que necesitaban un hogar, pensé en el piso que me acaban de dejar en Huesca que, aunque es un poco antiguo, me vino una idea a la cabeza en seguida", comenta la propietaria que ha cedido el piso a María. Habló con su hijo y le explicó que quería ayudar a alguna persona. “De momento es un piso que no quiero vender, pero me gustaría dar una oportunidad a alguien y llegar a un acuerdo a un precio razonable", señala".

Tras visitar el piso con la actual inquilina y la entidad, se realizaron algunos retoques y se formalizó el acuerdo con un contrato de alquiler. "Cáritas está respaldando absolutamente todo y da confianza, que nadie se lo piense", comentan la propietaria y su hijo. “Si puedo ayudar a alguna persona mientras yo viva, me quedaré muy tranquila. La verdad es que hay gente que lo está pasando mal y muchas personas a las que ayudar", añade.

María y sus hijas han encontrado una vivienda a un precio muy asequible, prácticamente simbólico. El piso de 60 metros cuadrados, tres habitaciones, dos cuartos de baño y terrazas "les está permitiendo empezar un proyecto de vida", indican desde la oenegé.

María, que ya lleva varios meses en este piso, muestra su agradecimiento y alegría. "Estoy muy contenta porque no me esperaba conseguir un piso de tres habitaciones a un precio tan asequible. Cuando lo conseguí casi no me lo creía porque llevo un año buscando vivienda, no sé cómo decirlo, ha sido como un milagro para mí", manifiesta.

Cáritas quiere sensibilizar sobre esta realidad, apelar a la corresponsabilidad de cada persona en la defensa del derecho a la vivienda y denunciar la ausencia de alternativas habitacionales desde las administraciones públicas, que son quienes deben garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada. "La vivienda, que es un derecho básico, sigue siendo el problema principal de muchas personas y familias que se encuentran privadas de este bien fundamental por falta de recursos.

Cáritas Huesca gradece "de corazón" a todas las personas que se han interesado o están participando de 'Tú puedes ser la llave'. Según indican, esta iniciativa ayudan no solo a las personas que consiguen un hogar, sino a aquellas que lo ceden. "Me ha ayudado a sentirme más tranquila y reconfortada", explica la primera propietaria que se lanzó a colaborar con esta campaña.