Los ganaderos tildan de "decepcionante" la reunión con Olona por los ataques de lobo

Representantes de las organizaciones que integran la Plataforma de Defensa de la Ganadería Extensiva han calificado de "decepcionante" la reunión mantenida esta mañana con el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, para hablar de la situación del lobo en Aragón tras los ataques registrados en la comarca de Jacetania. Según afirman, la Administración "no comprende la impotencia y desamparo que sufren los ganaderos ante la presencia del lobo".

Los ganaderos señalan que las ayudas que ofrece el Departamento de Agricultura "son insuficientes y no sirven para reparar el daño y perjuicio cuando se produce un ataque". "Son subvenciones enfocadas a la adopción de medidas de prevención, como la compra de mastines y la colocación de vallados electrificados y no para los afectados reales, no para el conjunto de ganaderos de la zona de presencia del lobo", explican.

Además, en el encuentro de este miércoles, la Plataforma ha solicitado al Gobierno de Aragón "un compromiso firme" para revertir la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica que incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Esta Orden amplía el estatus de protección y prohíbe la caza del lobo en todo el territorio, terminando así con la condición de especie cinegética que tenía al norte del río Duero.

Las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias destacan que la presencia del lobo en el territorio es "un factor más en los motivos que conducen a los ganaderos a abandonar la actividad". Por ese motivo, exigen a las administraciones que, cuando hablen de medidas para frenar la despoblación del medio rural, tengan en cuenta este elemento y "tomen decisiones que favorezcan de verdad a las personas que viven y trabajan en los pueblos".

En cuanto a los ataques a rebaños de ovino producidos por perros asilvestrados, la Plataforma de Defensa de la Ganadería Extensiva ha instado al Departamento de Agricultura a buscar soluciones inmediatas que pongan fin a estos sucesos.