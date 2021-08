La necropsia determina que el último ataque de Somanés es compatible con "un perro grande"

El último ataque a rebaños de ovejas en la Comarca de la Jacetania tuvo lugar el pasado viernes por la noche en Somanés, con el resultado de dos animales muertos y uno herido. Tras la realización de la necropsia se ha determinado que dicho ataque es compatible con “un perro grande”, según ha informado el Gobierno de Aragón.

El ganadero afectado, Manuel Vinacua, ya ha sufrido dos ataques en dos semanas. El primero de todos los que han tenido lugar en la Comarca de la Jacetania, que en un primero momento se dijo que había sido el lobo y luego perros, y ahora este segundo. En este sentido ha recordado el malestar, la preocupación y el enfado que hay entre los ganaderos de la zona “porque antes no había ataques ni de perros ni de lobos, y en dos semanas ya llevamos 8 muy seguidos”. Respecto al animal causante de los ataques asegura que ya no sabe que pensar y dice que “ya no me creo nada”.

Cabe recordar que el domingo el Gobierno de Aragón anunció el domingo que las cámaras de fototrampeo instaladas en el municipio de Arrés, donde también se han producido varios ataques, captaron la imagen de un lobo. De momento, solo se ha visto a un ejemplar, y todavía no se puede determinar ni el sexo, ni su procedencia, por lo que el Ejecutivo aragonés sigue trabajando en la recopilación de información. En las mismas cámaras también se registraron imágenes de perros.

El Gobierno de Aragón confirmó la presencia del lobo en la Comarca de la Jacetania hace dos semanas, cuando se registró un primer ataque confirmado por la necropsia y las imágenes captadas por las cámaras en Sigüés. Diferentes fueron los casos de los últimos ataques en Arrés, donde las necropsias determinaron que el ataque era compatible con perros y no se encontraron rastros del lobo en las cámaras.