La sequía, la ola de calor y el aumento de población estival agota los manantiales y obliga a llevar agua a 10 pueblos de Huesca

La suma de altas temperaturas de los últimos días, la sequía prolongada de los últimos meses y el incremento de población por la ocupación de las segundas residencias en verano ha hecho que algunos manantiales se hayan quedado bajo mínimos, obligando a los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca a abastecer de agua de boca solo en esta última semana a una decena de pequeños pueblos de distintas comarcas como Bárcabo, Ipiés (Sabiñánigo) o Samitier (La Fueva).

En Bárcabo, por ejemplo, ya es la tercera vez en los últimos 15 días que han tenido que recibir este abastecimiento extra por parte de los bomberos del servicio provincial. Como explica la alcaldesa, Carmen Muro, el problema original parecía ser una fuga de agua "pero aun habiéndolo arreglado, el manantial ya no puede más y como llevamos tanto tiempo de sequía y el pueblo está lleno de gente, hay días que no es suficiente". Y es que recuerda que en invierno llovió "lo justo" y pese a la caída de algunas tormentas en las últimas semanas, no ha sido suficiente para recuperar el manantial "porque han caído muy pocos litros".

La demanda en Bárcabo se dispara en esta época ya que pasa de una población fija de unas 15 o 20 personas a unas 100 o 120 en verano. Carmen Muro afirma aliviada que de momento no ha faltado agua de boca, pero aun así han pedido a los vecinos que hagan un uso responsable y no se malgaste en riego.

Cada vez que van a Bárcabo, los bomberos llenan el depósito con la carga que traen en el camión y con otra adicional que hacen en un hidrante de Lecina. La última tormenta de la semana pasada dejó 10 litros, pero este jueves han tenido que realizar un nuevo suministro "y a lo mejor mañana no, pero quizá el sábado o el domingo tengan que volver", calcula Carmen Muro, que está vigilante para que el manantial no se agote del todo.