El Pirineo roza el 100% en el puente y vuelve a niveles precovid gracias al turismo nacional

Mucho movimiento, mucha gente y mucho calor. Así están los valles del Pirineo aragonés desde principios de agosto, en un verano en el que la ocupación, que en este cambio de quince roza el 100%, va camino de recuperar las cifras previas a la pandemia y a insuflar aire al sector de la hostelería y el turismo, donde aún no se han restablecido los aforos anteriores a la crisis sanitaria. Los empresarios coinciden en que lo que se no ha vendido antes ya no se vende, pero señalan que el «llenazo» de estas últimas semanas y del puente, así como las expectativas hasta final de mes, invitan a mirar con optimismo al otoño y el invierno.

El alto porcentaje de población vacunada y las ganas de salir al aire libre tras los confinamientos propician que durante este puente festivo sea muy difícil encontrar alojamiento en los centros vacacionales pirenaicos, donde muchos establecimientos han colgado el cartel de completo. Los artífices de este escenario son los turistas nacionales, que han decidido conocer nuevos territorios sin salir de España.

El presidente de los empresarios del Valle de Benasque, José María Ciria, señala que este verano es «un millón de veces mejor que el pasado porque en 2020 no se trabajó en junio y este sí, y con gran afluencia». Qué decir de julio y agosto. «Está todo lleno y hasta el 25 o 26 seguirá igual», indica el hostelero, quien resalta que los clientes «vienen de todos lados». «Nunca había visto algo así, gente de Jaén, Córdoba, Sevilla, Murcia, Málaga...», añade.

En el valle de Tena también se ha alcanzado este puente el 100% de ocupación, manteniendo la tónica de este verano y sobre todo de agosto, indica Sandra Lecina, de la Asociación de Empresarios. En esta zona, el Balneario de Panticosa también está lleno por el 15 de agosto. «En los momentos más fuertes, las 220 habitaciones que ofrecemos están al 100%, y cuando menos, al 80%», comenta Jesús González, director del complejo termal. «Hay menos extranjeros de los venían que antes, pero los turistas nacionales lo compensan con creces», asegura.

En el valle del Aragón «hay llenazo total en lo que llevamos de agosto», afirma Luis Terrén, presidente de la Asociación Turística. «Hay mucha gente en todos los pueblos y Jaca está a reventar», apostilla. Según dice, los turistas han elegido destinos de montaña por los espacios al aire libre, los deportes, las excursiones… «Se ha apostado por este tipo de vacaciones», resalta.

La zona de Sobrarbe está «en plenitud de afluencia turística», indica Paz Agraz, presidenta de los empresarios. El verano siempre es aquí la época más intensa y este año «tenemos un turismo nacional que desde 2020 ha crecido mucho». «También hay extranjeros, pero menos de lo habitual», añade, señalando que «las previsiones son buenas para el resto de agosto».

Zaragoza también ha dejado atrás las malas cifras de 2020. La capital ha alcanzado este puente un 65% de ocupación, mientras que muchos puntos de la provincia han rebasado el 80%, unas cifras que hacía meses que no se veían. Agosto, explica el presidente de la Asociación de Hoteles de Zaragoza, Antonio Presencio, está siendo mucho más regular que otros veranos.

El buen dato, cada vez más cercano a los de la ‘antigua normalidad’, invita al optimismo de cara a final de año, aunque, según Presencio, «queda aún mucho que mejorar». A los establecimientos que siguen tocados se unen los precios que, en muchos casos, están hasta 10 euros por debajo.

«Se trabaja mucho y bien»

Teruel también vive el puente de agosto prácticamente al 100%. El presidente de Teruel Empresarios Turísticos, Roche Murciano, confirma que tanto en la capital como a 20 kilómetros a la redonda apenas quedan camas disponibles. La mayoría, asegura, han sido reservas de última hora; gente que tenía intención de viajar, pero que ha esperado hasta esta misma semana a contratar su hotel para no deshacer sus planes por posibles contagios o cuarentenas. Como resultado, Albarracín se ha movido en unos niveles de ocupación de más del 80%, como el Maestrazgo, mientras que el Matarraña ha superado ampliamente el 75%.

La asociación calcula que ya en julio se facturó entre un 5% y un 7% más que en 2020, y que este mes de agosto, el porcentaje podría incrementarse hasta el 10%. La sensación es que se está trabajando «mucho y bien».

Al haber estado cinco meses prácticamente cerrados por el confinamiento autonómico y el estado de alarma, las cifras siguen siendo, en muchos casos, «negativas, pero no nefastas». «En lo que respecta a la restauración, los locales con terraza están haciendo mejores números que hace un año, aunque los que no tienen, y especialmente el ocio nocturno, siguen pasándolo muy mal», explica Murciano.