La afluencia de turistas a Huesca se acerca a las cifras registradas antes de la covid

El Ayuntamiento de Huesca ha manifestado su satisfacción por la afluencia de visitantes a la capital oscense. Desde el 1 de julio hasta ahora han pasado por la Oficina de Turismo más de 11.000 personas para consultar las opciones de ocio, entretenimiento, patrimonio histórico y cultural y las actividades que se ofrecen durante estos días.

La concejala de Desarrollo y Turismo, Rosa Gerbás, ha explicado que esta concurrencia de turistas apunta hacia "la recuperación de las cifras de dos años atrás", teniendo en cuenta que "la crisis sanitaria del coronavirus ha perjudicado los desplazamientos de personas en los últimos meses". Asimismo, la edil ha afirmado que la ciudad demuestra "una gran capacidad para atraer el interés por sus numerosos alicientes, servicios y su ubicación estratégica privilegiada".

Entre los datos más llamativos, se encuentra la procedencia nacional como la mayoritaria, con un 91% del total. Este porcentaje pone de manifiesto, en palabras de Gerbás, que "el turismo de interior ha ganado fuerza y la seguirá ganando en los próximos años, por lo que seguiremos trabajando para aprovechar esta circunstancia porque puede ser muy beneficioso para todo el municipio".

Estos últimos días han estado marcados por las "no fiestas" de San Lorenzo, lo cual no ha mermado las visitas turísticas. Durante los días 9, 10 y 11 de agosto han pasado por la Oficina de Turismo de Huesca 1.097 personas, lejos de las 210 que lo hicieron en 2020 y no tan distante de las 1.614 del 2019. La edil de Desarrollo y Turismo ha indicado que "pese a la falta de actos festivos, los visitantes han animado la ciudad, de una manera muy respetuosa con las circunstancias".

Gerbás confía en que los datos continúen en la misma línea durante, al menos, los próximos quince días, ya que "la temporada estival de verano es uno de los momentos más fuertes para la ciudad" y ha recordado que el consistorio oscense ofrece diversas actividades durante este mes como el ciclo ‘Huesca de leyenda’, con visitas teatralizadas a puntos patrimoniales históricos; las rutas del bus o las visitas guiadas diurnas y nocturnas a la Muralla y al Casco antiguo de Huesca. Además, está el programa cultural ‘Laurentis’, que retomará los conciertos y representaciones teatrales y de circo a partir de la próxima semana. Todas estas propuestas contemplan aforos limitados y una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad de los participantes y asistentes.