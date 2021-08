El nuevo puesto de socorro de Cruz Roja en Ordesa suma ya 96 atenciones este mes

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido cuenta este verano por primera vez con un puesto de socorro de Cruz Roja que cumple una histórica demanda y que, solo en estos 11 primeros días de agosto, ha asistido a un centenar de visitantes. Aunque ninguna de las atenciones ha sido por percances graves, su labor permite desahogar al centro de salud de Broto, que en temporada alta se ve saturado en ocasiones por lesiones menores de los turistas que visitan la zona atraídos por esta joya ambiental.

Como explica Fernando Sarvisé, referente autonómico de Medio Ambiente de Cruz Roja, la instalación de este puesto durante todo el mes de agosto en la pradera de Ordesa, complementado con una ambulancia 4x4 equipada con un desfibrilador, ha sido posible gracias a una subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para programas de voluntariado en Parques Nacionales.

Un total de 28 voluntarios aragoneses rotarán este mes por el puesto. Fueron seleccionados entre más de 110 que se ofrecieron a colaborar. Hay técnicos en emergencias sanitarias, enfermeros, socorristas ‘terrestres’ con curso de primeros auxilios, personal con perfil sanitarios y medioambiental... Otro requisito es que supieran idiomas "porque llegan muchos turistas de fuera y en un momento dado puede ser necesario comunicarse con ellos en francés, inglés o alemán".

Duermen en el antiguo Parador Nacional que ha cedido el Parque, comen en el restaurante de la pradera sufragado por Ayuntamiento de Torla y pagan los desayunos y cenas con la subvención del Ministerio.

El puesto de socorro está operativo todos los días de 11.00 a 20.00 con voluntarios presenciales, aunque fuera de ese horario también pueden ser requeridos por alguna urgencia del 112 o del 061. Además, en las horas centrales del día, de 14.00 a 16.00, desplazan un equipo a las Gradas de Soaso para cubrir más rápido posibles incidencias en la ruta estrella de la Cola de Caballo.

El puesto de socorro y la ambulancia 4x4 están en la pradera de Ordesa todo el mes de agosto. Cruz Roja Huesca

Desde que se abrió el 1 de agosto suman ya 96 atenciones, la mayoría por heridas, esguinces, traumatismos leves, tirones musculares y ampollas. También han asistido a personas con malestar general, dolores lumbares, cefaleas, picaduras... Temen que con la ola de calor de esta semana lleguen casos de insolación.

"La ventaja de este servicio, y así nos lo manifiestan desde el centro de salud, es que estamos cribando muchas patologías leves que no tienen que llegar a ellos y así no les saturan. Porque al ser muchos turistas, en los hoteles no tienen nada para hacerse una cura normal y suelen acudir", valora Fernando Sarvisé. De las 11 evacuaciones realizadas de momento a Broto, las más graves han sido una crisis hipertensiva y un traumatismo en la cabeza que necesitaba una sutura.

Los voluntarios de Cruz Roja están siendo testigos de las imprudencias de algunos visitantes del Parque, que acaban en ocasiones acudiendo al puesto de socorro. Además de gente que quizá no está en forma física para caminatas de ocho horas, "ves a algunos que llegan con muletas, con prótesis, con zapatos de cuñas, con vestidos...", explica Fernando Sarvisé. "Es gente que no conoce el parque pero piensa que ya que está aquí, sube. Al principio se encuentra bien, hace buen tiempo... pero de repente se ven en Cola de Caballo a las seis de la tarde sin chubasquero ni calzado adecuado y a la vuelta es cuando ocurren los percances", advierte.

Otro problema que han observado es cuando se separan los grupos y luego no se encuentran. Hace unos días, de hecho, llamó un padre alertado porque sus dos hijos, de unos 35 años, habían quedado con él para comer pero pasaban las horas y no regresaban. "Aparecieron de casualidad a las ocho y media de la tarde en el parquin de autobuses llamando desde el móvil de otra persona. Al parecer, se vieron fuertes, siguieron subiendo y se les acabó la batería, y su padre se llevó un susto", recuerda.

Sensibilización anticovid y educación ambiental

Además de las asistencias sanitarias, también han dado cursos de desfibrilador y de primeros auxilios a los 125 trabajadores de Ordesa, tanto de la DGA como de Sarga; y realizan labor de sensibilización sobre el uso de la mascarilla y de otras medidas anticovid, y educación ambiental informando de las normas del Parque.

También les han encargado contabilizar el número de perros que pasan por Ordesa y analizar el comportamiento de sus dueños para presentar un informe ante el debate abierto sobre si hay que restringir o no el acceso de estos animales por los conflictos que se generan con el ganado.

La experiencia está siendo tan positiva que la dirección del Parque les ha pedido repetirla el año que viene y ampliarla también a julio. Sarvisé destaca al respecto que el principal problema es la financiación y por ello considera necesario que, como este año, haya una "suma de esfuerzos" de administraciones y entidades.