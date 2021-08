El blanco y verde se diluye en el ecuador de las 'no fiestas' de Huesca y llega el "bajón" a los bares

Este 11 de agosto se hubiera celebrado la Fiesta del Comercio en la plaza de Luis López Allué con el reparto de bocadillos de jamón y rodajas de melón después de ver las actuaciones de los Danzantes. Una fiesta que rememora la tradicional llegada a la plaza de los labradores y hortelanos oscenses con sus carros. Sin embargo, nada de eso ha pasado por la suspensión de San Lorenzo 2021. A diferencia de los años anteriores a la pandemia, la plaza estaba casi vacía al mediodía y casi todos los bares de la zona estaban cerrados.

“Nosotros esperábamos que hoy no hubiera nadie, pero al final ha venido gente, porque quieren vivir San Lorenzo, aunque no haya celebraciones”, han dicho las camareras de La Trastienda, el único establecimiento abierto de la plaza. Entre la treintena de clientes que tomaban vermú, algunos aún vestían de blanco y verde pero lo cierto es que esa uniformidad que se vio los días 9 y 10 se ha diluido en este tercer día de las 'no fiestas' y eran minoría los que mantenían la típica indumentaria laurentina.

En el Coso, la principal arteria comercial, han vuelto a abrir sus puertas la mayoría de los comercios tras las dos primeras jornadas más festivas. También hay establecimientos hosteleros, como el Bar Brasil, donde “hemos notado una gran bajada de comensales hoy”, confirmaba Alegría Blan. “A primera hora de la mañana ha estado animado porque ha venido mucha juventud, pero al mediodía la afluencia ha bajado un 90% porque se nota que la gente trabaja ya hoy, y además no ha venido nadie de fuera”, ha afirmado.

Los veladores de la zona conocida popularmente como 'milla de oro’, en el entorno de Padre Huesca, sí mostraban un aspecto mucho más laurentino, abarrotado de gente a la hora del vermú. Y cerca de allí, en la plaza de Navarra, oscenses y visitantes han podido acercarse a la fuente y sentarse en los bancos a la sombra después de retirar la valla que instaló el Ayuntamiento los días 9 y 10 para evitar aglomeraciones.

En el Casino, el Café del Arte, que estuvo lleno los dos primeros días, también ha notado este miércoles un bajón de afluencia. “Al ser día laborable, mucha gente ha vuelto a trabajar y eso se ha notado, además de que muchas personas se han ido de vacaciones, pero hay quien sigue viniendo de blanco y verde, porque siguen siendo fiestas”, decía una de las camareras.

Mientras, el Parque Bar, localizado en el parque Miguel Servet, tuvo mucha afluencia en el arranque de las ‘no fiestas’, aunque este miércoles “no ha venido mucha gente, se ha notado que es un día laborable”, han comentado igualmente.

El único acto del día se celebró a las 11.00 en la basílica de San Lorenzo con la misa del cofrade, con el acompañamiento de la actuación musical de los componentes de la Agrupación Folklórica Santa Cecilia, que ha completado el aforo máximo.