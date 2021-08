Ramón Lasaosa: "Retomaremos las fiestas de Huesca donde las dejamos en 2019"

Llegó a la concejalía en 2019, con las Fiestas de San Lorenzo programadas. En 2020 y 2021 no se celebraron. Somos optimistas. ¿Cuál es su modelo para 2022?

Las fiestas de 2019, por muchas circunstancias, tuvieron mucho éxito. No creo que fuera un mal modelo y si hubiésemos seguido experimentando en estos años, a lo mejor se hubiera podido hacer algún cambio. Para 2022 seguiremos, esencialmente, igual, a expensas de alguna iniciativa que se nos plantee y sea asumible, lógica e interesante para el propio desarrollo festivo.

Es decir, no habrá recinto de peñas con grandes conciertos y descuentos para los socios.

Pasamos del modelo de externalizar los conciertos mediante el concurso de empresas privadas a ofrecerlos gratis. Las actuaciones propuestas por las peñas son las de la plaza de Navarra. En 2019 se aprovechó la explanada del Palacio de Congresos.

Si la situación sanitaria evoluciona favorablemente, ¿las fiestas de 2022 se retomarán tal y como se dejaron en 2019?

Sí. Han sido dos años de impás en los cuales nos hemos tenido que adaptar a otro tipo de programaciones y a acciones más relacionadas con la cultura, extendida a lo largo de los meses. En 2022 esperamos retomar unas fiestas con la mayor normalidad posible.

¿Desde el equipo de gobierno se pensó a principios de año que podría haber fiestas en 2021?

Creo que teníamos bastante claro que la evolución de la pandemia no nos iba a dejar hacerlas. Dada la evolución que había era impensable una verbena, por ejemplo. ¿Hacer algún acto de los tradicionales? Estábamos como el año anterior. El problema no es hacer el acto en sí sino cómo controlar las distancias entre el público en una ofrenda de flores o una procesión… Al final lo que nos preocupa siempre es la seguridad y la salud de las personas.

¿Se había reservado un presupuesto para las fiestas?

Sí. Había una partida. Evidentemente, menor que en condiciones normales y gracias a ella hemos podido organizar la programación de los tres meses de verano, a la que hemos llamado Laurentis en un guiño a lo que no será la fiesta este año sino el prelaurentis del que viene.

"Hemos decidido que no hay fiestas y no se organiza ningún acto. El Ayuntamiento no puede dar lugar a equívocos"

El PP propuso organizar algunos actos entre los días 9 y 15 de agosto con condiciones de seguridad. ¿Se ha analizado esta posibilidad?

Las comentamos, en lo que concernía al Ayuntamiento, pero era difícil dar respuesta. No podemos obligar a bailar a los danzantes; la basílica depende del obispado y no podemos decirle lo que tiene hacer; llevar grupos folclórico a las residencias de ancianos es complicado, porque tienen unos protocolos muy estrictos... Lo que nos interesa es la seguridad y respetar lo que dice el Gobierno de Aragón y las normas de los propios geriátricos. Eran propuestas bien intencionadas.

¿Habrán mejorado las relaciones con las peñas en 2022?

No creo que nos llevemos mal. Hay que cumplir unas normas y ajustarse a lo que marca la ley. Les hemos intentado facilitar esa continuidad, colaborar… Ellas ponen de su parte, han tenido una actitud muy constructiva y han sido muy responsables en este periodo de pandemia. Hay que entender que quieran seguir adelante, que no tengan que desaparecer por falta de actividad. Necesitan ayuda municipal, que es lo que estamos mirando.

¿Dos años sin fiestas pueden hacer mella en el sentimiento laurentino de los oscenses?

Creo que la gente no va a perder ese sentimiento por dos años sin fiestas porque al final se piensa en él en estas fechas. Como Ayuntamiento queremos que la ciudad no pierda actividad y con lo de llamar Laurentis a esta programación está en nuestro ánimo que la fiesta de Huesca siga viva y que esté el recuerdo de San Lorenzo y lo que hay alrededor.

¿Pueden los oscenses tomar por costumbre el marcharse de la ciudad estos días?

Creo que es al revés, que se van de vacaciones esta semana porque no quieren estar estos días de San Lorenzo, con todo lo que les recuerda. Pienso que en cuanto haya una programación festiva, los que se quedaban habitualmente volverán a quedarse.

¿Por qué no se ha querido organizar acto alguno del 9 al 15 de San Lorenzo? Ni siquiera una actividad de Laurentis.

Por lo mismo que el año pasado, para que una decisión del Ayuntamiento no pueda llevar a equívocos. Hemos decidido que no hay fiestas y no se organiza ningún acto.

"Hay que entender que las peñas quieran seguir adelante, que no desaparezcan por falta de actividad, y necesitan ayuda municipal"

Estamos más relajados. ¿Le preocupa que eso se traduzca en problemas estos días?

Sí que nos preocupa. Haremos lo que se pueda en cuanto a control de botellones… Por eso, nuestra responsabilidad está en no hacer durante estos días ningún tipo de acto que pueda llevar a equívoco. Que nadie pueda justificar que ha salido de un concierto y se quedan en la calle bebiendo porque estamos de fiesta. No es así.

Además de lo de siempre, ¿tendrán algo especial las Fiestas de San Lorenzo 2022?

Primero hay que ver la evolución de las cosas. Después, el presupuesto, que espero que sea el adecuado para celebrar unas buenas fiestas. Y a partir de allí, intentaremos que sea una buena programación , como siempre y para todos los públicos. ¿Podríamos mirar de organizar algún acto muy especial…? Se podría pero… A lo mejor lo que la gente quiere es volver a disfrutar de la calle.

¿Son necesarias las fiestas patronales en una ciudad?

Creo que sí. Es un momento en el que se hace comunidad mucho más que en otras épocas. Hay un sentimiento de solidaridad, de mucha emoción por los reencuentros... como ocurre en Navidad. Creas ese sentimiento de que eres ciudad y de que eres distinta a otras. Te reafirmas en ello. En Huesca, debido a su tamaño esto todavía es posible, en Madrid o Barcelona ya no.